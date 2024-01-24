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Посадовець КМДА вимагав хабар за можливість отримувати пільгове фінансування на відбудову бізнесу

Заступник директора одного із Департаментів Київської міської державної адміністрації вимагав щомісячний хабар у розмірі 20% від київського підприємця.

Посадовець КМДА вимагав хабар за можливість отримувати пільгове фінансування на відбудову бізнесу
затримання посадовця КМДА на хабарі
Фото: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Заступник директора одного із Департаментів Київської міської державної адміністрації вимагав щомісячний хабар у розмірі 20% від київського підприємця за можливість отримувати пільгове фінансування на відбудову бізнесу.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. 

За даними джерел РБК-Україна, один із затриманих – заступник директора Департаменту, начальник управління промисловості, підприємництва та регуляторної політики Баган Анатолій Олександрович.

Фото: Департамент Внутрішньої безпеки Нацполіції

За інформацією відомства, з початком повномасштабного вторгнення, у Бучі був зруйнований склад з продукцією підприємця. Через руйнування його бізнес опинився на межі банкрутства. Для порятунку компанії підприємець скористався державною програмою пільгового кредитування. 

Бізнесмен служить у одному з підрозділів тероборони, а його син доброволець в ЗСУ і зараз виконує бойові завдання на фронті.

Однак до підприємця звернувся чиновник з КМДА, який стверджував, що він контролює надання компенсацій по державних кредитах для підприємців. А для того, щоб і надалі отримувати відшкодування, йому мають сплатити 20% від виплат. У разі відмови він погрожував зупинити подальші нарахування.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність посадовця. А пізніше його затримали разом із спільником-посередником під час одержання чергового хабаря - 90 тисяч гривень. За вимагання і отримання систематичних хабарів фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

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