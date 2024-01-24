Суд відхилив позови УПЦ МП щодо користування храмами заповідника "Чернігів стародавній"

Йдеться про Спасо-Преображенський собор та комплекс споруд Троїцького монастиря.

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Господарський суд Чернігівської області відхилив позовні вимоги у двох справах управління Чернігівської єпархії УПЦ МП щодо продовження договорів безоплатного користування об’єктами-пам’ятками архітектури національного значення.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Йдеться, зокрема, про Спасо-Преображенський собор та комплекс споруд Троїцького монастиря, в межах Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів Стародавній".

У МКІП нагадали, що Управління Чернігівської єпархії УПЦ МП зверталося до суду із вимогами зобов’язати заповідник продовжити договори.