Суд відхилив позови УПЦ МП щодо користування храмами заповідника "Чернігів стародавній"

Господарський суд Чернігівської області відхилив позовні вимоги у двох справах управління Чернігівської єпархії УПЦ МП щодо продовження договорів безоплатного користування об’єктами-пам’ятками архітектури національного значення.
Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.
Йдеться, зокрема, про Спасо-Преображенський собор та комплекс споруд Троїцького монастиря, в межах Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів Стародавній".
У МКІП нагадали, що Управління Чернігівської єпархії УПЦ МП зверталося до суду із вимогами зобов’язати заповідник продовжити договори.
- У листопаді минулого року держава повернула з тривалого тимчасового користування 18 об’єктів Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній".
- Раніше комісія Мінкультури оцінила стан майна заповідника.
Станом на грудень минулого року в Україні залишилось понад 8 тисяч церков Московського патріархату.