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В Одесі під час російської атаки почалась пожежа

Мешканців Одеси закликають перебувати в укриттях.

В Одесі під час російської атаки почалась пожежа
Мобільна група ППО
Фото: EPA/UPG

На Одещині триває бойова робота ППО.

Про це повідомили Сили оборони півдня України. 

“В житлових кварталах міста зафіксовано пожежу”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що росіяни атакують Одесу ударними дронами.

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Мешканців Одеси закликають перебувати в укриттях, не викладати роботу сил ППО та не нехтувати власною безпекою.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що у місті є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. 

“Наразі відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають всю необхідну допомогу”, - написав Кіпер.

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