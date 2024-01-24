В Одесі під час російської атаки почалась пожежа

На Одещині триває бойова робота ППО.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

“В житлових кварталах міста зафіксовано пожежу”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що росіяни атакують Одесу ударними дронами.

Мешканців Одеси закликають перебувати в укриттях, не викладати роботу сил ППО та не нехтувати власною безпекою.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що у місті є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

“Наразі відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають всю необхідну допомогу”, - написав Кіпер.