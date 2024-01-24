Терехов пропонує перейменувати вулицю Пушкіна у Харкові

Перейменувати вулицю Пушкіна на честь Григорія Сковороди запропонував мер Харкова Ігор Терехов.
“До вчорашнього дня я не поспішав з рішенням змінити назву вулиці Пушкінської. Я, як і багато харків'ян, завжди відчував, що Пушкін - це не про сучасну Росію, не про ту реальність, яку путінський режим намагається насаджувати, використовуючи велич історичних постатей для своєї вигоди”, - написав Терехов.
Втім, зазначив він, після російських ударів по Харкову, після того як росіяни забрали життя невинних і перетворив будинки на руїни, “ми бачимо реальну ціну таких рішень”.
Терехов наголосив, що через біль, який Харків відчув найгостріше за всю історію цієї війни, не можна залишити все, як є.
- Влітку 2022 року Терехов повідомив, що у Харкові планують змінити близько 400 назв, які пов’язані з Росією. Але це не стосуватиметься вулиці Пушкіна та станції метро імені Пушкіна.
- “У чому винен Пушкін, що народився Путін? Тим більше Пушкін – всесвітньо відомий поет, так само як і Лермонтов. Є й інші видатні поети, письменники, художники. Не треба усіх під один гребінець... Ми вчилися на чудових поемах Пушкіна і Лермонтова. І Пушкінська залишиться Пушкінською. У нас є вулиця Пушкінська, у нас є станція метро імені Пушкіна. Це нехай залишається”, – сказав тоді Ігор Терехов.