Терехов пропонує перейменувати вулицю Пушкіна у Харкові

Перейменувати вулицю Пушкіна на честь Григорія Сковороди запропонував мер Харкова Ігор Терехов.

“До вчорашнього дня я не поспішав з рішенням змінити назву вулиці Пушкінської. Я, як і багато харків'ян, завжди відчував, що Пушкін - це не про сучасну Росію, не про ту реальність, яку путінський режим намагається насаджувати, використовуючи велич історичних постатей для своєї вигоди”, - написав Терехов.

Втім, зазначив він, після російських ударів по Харкову, після того як росіяни забрали життя невинних і перетворив будинки на руїни, “ми бачимо реальну ціну таких рішень”.

Терехов наголосив, що через біль, який Харків відчув найгостріше за всю історію цієї війни, не можна залишити все, як є.