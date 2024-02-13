Суддю Тандира, який збив на блокпосту на смерть нацгвардійця, залишили під вартою до квітня

Суддю Олексія Тандира, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, залишили під вартою ще на два місяці.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, Святошинський районний суд продовжив дію запобіжного заходу до 12 квітня

За інформацією "Суспільного", суддя вимагав відводу прокурора. Тандир заявив, що ще 19 грудня звернувся до прокурора Михайла Доманіцького з заявою про бажання мобілізуватися (за статтею 616 Кримінального кодексу України: Скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або зміна запобіжного заходу з інших підстав). Це прохання наразі не задовольнили - прокурор повідомив, що досі не отримав відповіді із військкомату. Тому на наступному судовому засідання захист Тандира клопотатиме суд про мобілізацію підозрюваного.

Суд наразі продовжує допитувати свідків сторони обвинувачення.

Справа судді Тандира