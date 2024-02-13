Суддю Тандира, який збив на блокпосту на смерть нацгвардійця, залишили під вартою до квітня

Суддю Олексія Тандира, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, залишили під вартою ще на два місяці.
Як повідомляє Київська міська прокуратура, Святошинський районний суд продовжив дію запобіжного заходу до 12 квітня
За інформацією "Суспільного", суддя вимагав відводу прокурора. Тандир заявив, що ще 19 грудня звернувся до прокурора Михайла Доманіцького з заявою про бажання мобілізуватися (за статтею 616 Кримінального кодексу України: Скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або зміна запобіжного заходу з інших підстав). Це прохання наразі не задовольнили - прокурор повідомив, що досі не отримав відповіді із військкомату. Тому на наступному судовому засідання захист Тандира клопотатиме суд про мобілізацію підозрюваного.
Суд наразі продовжує допитувати свідків сторони обвинувачення.
Справа судді Тандира
- 25 травня 2023 року голова одного з районних судів Київської області, перебуваючи за кермом автомобіля, наїхав на військовослужбовця Національної гвардії. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці.
- За даними слідства, під час ДТП суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.
- На початку серпня ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Тандира. Експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках.
- Того ж місяця Київський апеляційний суд відхилив апеляцію на запобіжний захід судді Олексію Тандиру.
- У жовтні Святошинський районний суд Києва продовжив на 60 діб арешт підозрюваному судді.
- Раніше стало відомо, що Тандир, перебуваючи у слідчому ізоляторі, отримує зарплатню в Макарівському районному суді Київської області. З моменту скоєння смертельної ДТП йому нараховували щомісяця 63 тисячі гривень.