Тарнавський спростував фейк росіян про нібито втрати Сил оборони під Селидовим на Донеччині

Командувач заявив, що так окупанти відволікають увагу увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський спростував фейк російської пропаганди про нібито втрати Сил оборони під Селидовим на Донеччині.

Як ідеться в дописі Тарнавського у телеграмі, ця російська ІПСО має на меті відволікти увагу від великих втрат росіян на Таврійському напрямку. "Вони лише за добу 12 лютого склали 645 осіб, а за попередній тиждень (з 5-го до 11 лютого) - 2947 осіб", - наголосив командувач.

Тарнавський поінформував також про російські обстріли селища Цукурине Покровського району. Ворог атакував населений пункт близько о 10.40 13 лютого. "Співробітники ДСНС обстежили місцевість та встановили, що внаслідок обстрілу пошкоджено 2 багатоквартирних двоповерхових житлових будинки по вул. Світла та легковий автомобіль. Постраждалих та загиблих немає", - додав командувач.