Російські війська протягом дня 32 рази обстріляли Сумщину, зафіксовано 182 вибухи

Протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 182 вибухи.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська громади.

Білопільська громада: з території Росії ворог бив з мінометів (50 вибухів), артилерії (2 вибухи) та АГС (10 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено обстріл FPV-дроном (1 вибух), артилерійські обстріли (17 вибухів), обстріл з мінометів (12 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано обстріл з АГС (5 вибухів) та мінометів (34 вибухи).

Шалигинська громада: росіяни вдарили з артилерії (7 вибухів) та мінометів (1 вибух).

Хотінська громада: з території РФ здійснено мінометний обстріл (3 вибухи), артобстріли (6 вибухів) та атака 2-х ворожих FPV-дронів.

Юнаківська громада: зафіксовано 6 вибухів з міномету та 16 вибухів з артилерії.

Миропільська громада: 10 мін скинув ворог на територію громади.

Нагадаємо, що протягом дня 24 лютого росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 197 вибухів.

Сумська область межує з Курською та Білгородською областями Росії на сході та Брянською – на півночі. Чернігівська область межує на півночі – з Брянською областю РФ, а на північному заході – з Гомельською областю Білорусі.