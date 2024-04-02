Первомайський у Харківській області можуть перейменувати на Златопіль

Топонімічна комісія підбила підсумки голосування щодо перейменування міста Первомайський у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба Первомайської міськради.

За підсумками голосування перемогла назва Златопіль, за яку віддали 425 голосів.

Друге місце посіла назва Звитяжин, яку підтримало 259 осіб. Ще 227 людей проголосували за назву Янголів.

“Розуміємо, що не всі жителі громади підтримують перейменування. Разом з тим, незважаючи на ці складності, процес перейменування міст є важливим кроком у розвитку України”, - наголосили у міськраді, і додали, що це крок до нового, демократичного та європейського майбутнього.

Остаточне рішення щодо перейменування за Верховною Радою України.