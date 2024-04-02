Джонсон заявив про "важливі нововведення" у пакеті допомоги для України, згадавши про кредит
Джонсон заявив про "важливі нововведення" у пакеті допомоги для України, згадавши про кредит
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Росія атакувала Харківщину керованими авіабомбами, у Харкові "приліт" (оновлено)
Росія атакувала Харківщину керованими авіабомбами, у Харкові "приліт" (оновлено)
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
ГоловнаСуспільствоЖиття

Первомайський у Харківській області можуть перейменувати на Златопіль

Друге та третє місця посіли варіанти Звитяжин та Янголів.

Первомайський у Харківській області можуть перейменувати на Златопіль
Первомайський у Харківській області можуть перейменувати на Златопіль
Фото: KHARKIV Today

Топонімічна комісія підбила підсумки голосування щодо перейменування міста Первомайський у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба Первомайської міськради.

За підсумками голосування перемогла назва Златопіль, за яку віддали 425 голосів.

Друге місце посіла назва Звитяжин, яку підтримало 259 осіб. Ще 227 людей проголосували за назву Янголів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Розуміємо, що не всі жителі громади підтримують перейменування. Разом з тим, незважаючи на ці складності, процес перейменування міст є важливим кроком у розвитку України”, - наголосили у міськраді, і додали, що це крок до нового, демократичного та європейського майбутнього.

Остаточне рішення щодо перейменування за Верховною Радою України.

  • Червоноград на Львівщині незабаром стане містом Шептицький.
  • Південне перейменують на Порт-Аненталь, Павлоград на Матвіїв, Синельникове на Ріднопілля, а Бровари на Броварі.
  • Раніше Парламентський комітет з питань організації державної влади та місцевого самоврядування підтримав перейменування Ватутіного Харківської області на Залужне.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies