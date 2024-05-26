Майже 350 в'язнів вже звільнили для мобілізації на фронт, – міністр юстиції

Міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю The New York Times повідомив, що майже 350 в'язнів вже звільнили відповідно до закону, прийнятого минулого тижня, який дозволяє засудженим служити в армії в обмін на можливість умовно-дострокового звільнення після закінчення служби.

Суди країни повинні схвалити заявку кожного в’язня на службу. За словами Малюськи, судові органи вже розглядають більшість із 4300 заяв, поданих на даний момент. За його словами, до 20 тисяч таких претендентів, включно з особами, які перебувають у СІЗО, можуть бути завербовані.

Видання зазначає, що ця політика перегукується з практикою, яку широко використовує Росія для зміцнення своїх військ, але дещо відрізняється. Російська програма відкрита для ув’язнених, засуджених за насильницькі злочини, тоді як український закон не поширюється на осіб, засуджених за два чи більше вбивства, зґвалтування чи інші тяжкі злочини.

Кілька українських депутатів спочатку заявили, що люди, засуджені за умисне вбивство, не матимуть права на мобілізацію. Але в п’ятницю Малюська уточнив, що особа, засуджена за одноразове вбивство, може бути звільнена, якщо злочин не було вчинено з обтяжуючими обставинами, такими як сексуальне насильство.

Також видання зазначає, що раніше під час війни Україна висміювала спроби Росії вербувати в’язнів в обмін на умовно-дострокове звільнення. Але оскільки конфлікт триває вже третій рік і українські сили борються по всій лінії фронту, Києву вкрай потрібно більше солдатів.

“Дефіцит солдатів – звісно, труднощі з призовом простих громадян – ось головні причини закону”, – сказав Малюська.

8 травня Верховна Рада дозволила мобілізувати деякі категорії ув'язнених. Дозвіл не стосується засуджених за умисне вбивство двох і більше людей, зґвалтування і злочини проти основ національної безпеки.