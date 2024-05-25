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Путін неадекватний або мав домовленості з іншими країнами, – Зеленський про повномасштабне вторгнення РФ

Глава держави зазначив, що про другий варіант навіть не хоче думати, бо “тоді це не партнерство, а гра за спиною і повна зрада”.

Путін неадекватний або мав домовленості з іншими країнами, – Зеленський про повномасштабне вторгнення РФ
Зеленський під час спілкування зі ЗМІ
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The New York Times сказав, що вважає причиною повномасштабного нападу РФ на Україну те, що Путін є неадекватною особою, або він мав домовленості з іншими країнами.

"Він неадекватна особа, бо адекватна людина не може піти війною проти іншої держави повномасштабно. Він неадекватний або він знав, що йому за це нічого не буде, а значить, були ті чи інші діалоги з іншими країнами. Про це я навіть не хочу думати, бо тоді це не партнерство, а гра за спиною і повна зрада. Тому давайте подумаємо все ж таки, що у нього не було домовленостей, а він просто неадекват, який вирішив, що ніхто не буде захищати Україну, а він може захопити нас і знищити", – сказав Зеленський.

У нещодавньому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що Росії потрібне "замороження" війни в Україні для підготовки до нового наступу.

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