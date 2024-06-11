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Росіяни обстріляли за день сім громад Сумщини

Всього протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів області.

Росіяни обстріляли за день сім громад Сумщини
Росіяни обстріляли за день сім громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 11 червня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 39 вибухів. 

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По Білопільській та Шалигинській громадам росіяни били дронами. 

Краснопільську та Великописарівську громади окупанти атакували з артилерії та мінометів, а Хотінську та Новослобідську - з мінометів.

Крім того, Миропільську громаду російські військові обстріляли з артилерії та СПГ.

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