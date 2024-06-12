В ніч на 12 червня окупанти вдруге від початку повномасштабного вторгнення зруйнували депо пожежної частини у селі Липці на Харківщині.

Про це пише ДСНС України.

"У результаті нічого обстрілу пошкоджено будівлю пожежного депо у прифронтовому селі Липці Харківської області. Виникла пожежа", – йдеться у повідомленні.

Особовий склад не постраждав, техніку не пошкоджено.

Відреконструйована у 2009 році будівля пожежної частини вперше була знищена окупантами у 2022-му. Того ж року, після деокупації села Липці, її повністю відновили й підрозділ ДСНС став на бойове чергування. Сьогодні будівлю знищено вдруге.

Російська армія в ніч на 12 червня завдала удару ракетами та ударними БпЛА. Для нападу ворог використав 30 ракет наземного і повітряного базування. Захисники змогли збити 29 цілей.