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На Харківщині ворог вдруге від початку вторгнення зруйнував депо пожежної частини

Особовий склад не постраждав, техніку не пошкоджено.

На Харківщині ворог вдруге від початку вторгнення зруйнував депо пожежної частини
Вдруге зруйнована пожежна частина Харківщини
Фото: ДСНС України

В ніч на 12 червня окупанти вдруге від початку повномасштабного вторгнення зруйнували депо пожежної частини у селі Липці на Харківщині.

Про це пише ДСНС України. 

"У результаті нічого обстрілу пошкоджено будівлю пожежного депо у прифронтовому селі Липці Харківської області. Виникла пожежа", – йдеться у повідомленні. 

Особовий склад не постраждав, техніку не пошкоджено.  

Відреконструйована у 2009 році будівля пожежної частини вперше була знищена окупантами у 2022-му. Того ж року, після деокупації села Липці, її повністю відновили й підрозділ ДСНС став на бойове чергування. Сьогодні будівлю знищено вдруге.

Російська армія в ніч на 12 червня завдала удару ракетами та ударними БпЛА. Для нападу ворог використав 30 ракет наземного і повітряного базування. Захисники змогли збити 29 цілей. 

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