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Завітневич пояснив механізм розсилання повісток поштою

Йдеться лише про засоби поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу місця проживання особи.

Завітневич пояснив механізм розсилання повісток поштою
Фото: Військова служба правопорядку у ЗСУ

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич роз'яснив, чи можуть українцям надіслати повістки поштою. Мобілізаційний закон встановив, що порядок призову громадян під час мобілізації на особливий період визначає саме уряд, нагадав він у інтерв'ю BBC Україна

Кабмін ухвалив постанову з чітким механізмом вручення повісток про виклик резервіста або військовозобов’язаного. Йдеться лише про засоби поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу місця проживання особи.

"Важлива деталь – кожному громадянину надається 60 днів, щоб уточнити місце свого фактичного проживання, і саме на цю адресу будуть відправлятися повістки. Якщо ж після завершення цих 60 днів не відбулося уточнення місця проживання, то повістка надсилається на його адресу зареєстрованого раніше місця проживання", – сказав нардеп.

Завітневич звернув увагу, що день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

"Отже, як на мене, це хороший зразок поєднання прав та обов’язків громадян, унормування процесів мобілізації, виключення ганебних випадків дій окремих представників ТЦК та СП з одного боку, та підвищення особистої відповідальності кожного громадянина", – висловив свою оцінку Завітневич.

Більше про мобілізаційний закон – у матеріалі "Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила".

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