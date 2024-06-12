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Директора ШЕУ Голосіївського району підозрюють у переплаті 900 тисяч грн за ремонт доріг

Посадовець отримав підозру у зловживанні службовим становищем в інтересах приватного підприємства.

Директора ШЕУ Голосіївського району підозрюють у переплаті 900 тисяч грн за ремонт доріг
Фото: Київська міська прокуратура

Директора КП “ШЕУ Голосіївського району” м. Києва підозрюють у переплаті 900 тисяч грн за ремонт доріг. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

Прокуратура кваліфікувала справу як зловживання службовим становищем в інтересах приватного підприємства (ч. 2 ст. 364 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, в червні 2023 року директор комунального підприємства підписав договір на поставку 930 тон бетонної суміші для ремонту доріг на загальну суму майже 6 млн грн.

За результатами експертизи, ринкова ціна однієї тони суміші на 1 тисячу гривень нижча, ніж ціна за якою її закуповували комунальники. 

Таким чином, як зазначає прокуратура, посадовцем встановлено штучне завищення ціни на загальну суму майже 900 тис. гривень.

Згідно з даними на сайті підприємства, КП “ШЕУ Голосіївського району” м. Києва з 10 липня 2015 року очолює Віталій Гончаров.

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