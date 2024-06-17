Власники квитків на стадіонний тур у 2022 році зможуть обміняти їх на нові.

Гурт “Океан Ельзи” дасть великий концерт у Києві на честь свого 30-річчя.

Про це повідомила менеджерка ОЕ Вікторія Хоменко на своїй сторінці у мережі "Фейсбук".

Концерт відбудеться в Палаці спорту 12 жовтня цього року.

Хоменко написала, що рішення робити зараз концерт ОЕ30 давалося дуже складно.

“Ну бо час такий, новини, події і втрати, безкінечна стрічка втрат... Говорила з дуже різними людьми. Вони всі: “Робіть, нам треба відчути себе серед своїх, разом. Знову". Вагалась”, - зауважила менеджерка.

На ухвалення рішення, пише Хоменко, вплинув коментар дівчини з Маріуполя - Наталії Овдієнко: “А потім, як часто буває, одна фраза незнайомої тобі людини, прориває твій давно заскорузлий панцир. Цей коментар побачила навесні під постом на ОЕ про черговий перенос концертів стадіонного туру-2022, який не відбувся через йбнрсн. І все. Рішення було прийнято. Приходьте, хто буде в Києві 12 жовтня. Побудемо разом знову”.

Наталія Овдієнко, колишня журналістка Укрінформу, яка майже місяць провела в блокадному Маріуполі, написала: “Я так мріяла вийти з Маріуполя, бо в мене квиток на ОЕ у червні”.

Сьогодні Наталія Овдієнко поширила пост менеджерки ОЕ, додавши, що “це чиста правда. Поки ховалися у підвалі, зігрівала думка, що наприкінці червня, в Києві, разом з усім стадіоном ми святкуватимемо Перемогу”.

На фейсбук-сторінці гурту повідомили також, що квитки на концерт почнуть продавати 24 червня з 14.00. Важливо те, що власники квитків на концерти стадіонного туру-2022, який не відбувся через російське повномасштабне вторгнення, зможуть їх обміняти на нові.