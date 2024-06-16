Кінофестиваль OPEN у Чернівцях відкрив актор Мортенсен: “ви незалежна акція, яка має такою залишатися”

Американський актор Віґґо Мортенсен відкрив міжнародний фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN у Чернівцях.

Про це повідомили організатори заходу.

Мортенсен особисто представив свою режисерську роботу “Мертві не завдають болю”. Актор також зіграв у фільмі.

Актор також поспілкувався з аудиторією фестивалю і журналістами під час пресконференції.

“З великою повагою до вашої мови я хочу почати свою промову українською: “Дякую, що запросили на ваш фестиваль. Це велика честь бути тут та дивитися нашу історію з усіма вами”. Вибачте, що, можливо, неправильно щось сказав. Для мене правда велика честь бути тут – в Україні. Ви горда та гордо незалежна нація, яка має такою залишатися”, – зазначив актор.

Фото: Артем Гвоздков Кінофестиваль OPEN у Чернівцях

Фото: Артем Гвоздков Американський актор Віґґо Мортенсен