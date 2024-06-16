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Кінофестиваль OPEN у Чернівцях відкрив актор Мортенсен: “ви незалежна акція, яка має такою залишатися”

Віґґо Мортенсен особисто представив свою режисерську роботу “Мертві не завдають болю”. 

Кінофестиваль OPEN у Чернівцях відкрив актор Мортенсен: “ви незалежна акція, яка має такою залишатися”
Американський актор Віґґо Мортенсен на фестивалі OPENу Черівцях
Фото: Артем Гвоздков

Американський актор Віґґо Мортенсен відкрив міжнародний фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN у Чернівцях.

Про це повідомили організатори заходу.

Мортенсен особисто представив свою режисерську роботу “Мертві не завдають болю”. Актор також зіграв у фільмі.

Актор також поспілкувався з аудиторією фестивалю і журналістами під час пресконференції. 

“З великою повагою до вашої мови я хочу почати свою промову українською: “Дякую, що запросили на ваш фестиваль. Це велика честь бути тут та дивитися нашу історію з усіма вами”. Вибачте, що, можливо, неправильно щось сказав. Для мене правда велика честь бути тут – в Україні. Ви горда та гордо незалежна нація, яка має такою залишатися”, – зазначив актор.

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Кінофестиваль OPEN у Чернівцях
Фото: Артем Гвоздков
Кінофестиваль OPEN у Чернівцях

Американський актор Віґґо Мортенсен
Фото: Артем Гвоздков
Американський актор Віґґо Мортенсен

  • Фестиваль Миколайчук OPEN триватиме до 23 червня. 
  • Миколайчук OPEN був започаткований у 2022 році та проходить щорічно до дня народження Івана Миколайчука. Цього року у програмі 68 стрічок – від українських коротких метрів до робіт оскарівських номінантів та гіти жанрового кіно. 
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