Кінофестиваль OPEN у Чернівцях відкрив актор Мортенсен: “ви незалежна акція, яка має такою залишатися”

Американський актор Віґґо Мортенсен відкрив міжнародний фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN у Чернівцях.
Про це повідомили організатори заходу.
Мортенсен особисто представив свою режисерську роботу “Мертві не завдають болю”. Актор також зіграв у фільмі.
Актор також поспілкувався з аудиторією фестивалю і журналістами під час пресконференції.
“З великою повагою до вашої мови я хочу почати свою промову українською: “Дякую, що запросили на ваш фестиваль. Це велика честь бути тут та дивитися нашу історію з усіма вами”. Вибачте, що, можливо, неправильно щось сказав. Для мене правда велика честь бути тут – в Україні. Ви горда та гордо незалежна нація, яка має такою залишатися”, – зазначив актор.
- Фестиваль Миколайчук OPEN триватиме до 23 червня.
- Миколайчук OPEN був започаткований у 2022 році та проходить щорічно до дня народження Івана Миколайчука. Цього року у програмі 68 стрічок – від українських коротких метрів до робіт оскарівських номінантів та гіти жанрового кіно.