Видавництво “Основи” відкриє Центр досліджень Соломії Павличко

Фото: Facebook / Видавництво "Основи"

Оновлене видавництво “Основи” планує відкрити Центр досліджень Соломії Павличко та видати повне зібрання її творів. Про це в коментарі Chytomo розповіла одна з нових власників видавництва Світлана Матвієнко: «Відсуну завісу таємниці: ми маємо ідею незабаром видати те з доробку Соломії Павличко, що ще ніколи не було опубліковано. При Osnovy Publishing розпочне роботу Центр досліджень Соломії Павличко, який і буде готувати до видання цю невідому роботу та повне зібрання її творів.»

Про “Основи”: