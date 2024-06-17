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Видавництво “Основи” відкриє Центр досліджень Соломії Павличко

У червні 2024 Osnovy Publishing змінило власника.

Фото: Facebook / Видавництво "Основи"

Оновлене видавництво “Основи” планує відкрити Центр досліджень Соломії Павличко та видати повне зібрання її творів. Про це в коментарі Chytomo розповіла одна з нових власників видавництва Світлана Матвієнко: «Відсуну завісу таємниці: ми маємо ідею незабаром видати те з доробку Соломії Павличко, що ще ніколи не було опубліковано. При Osnovy Publishing розпочне роботу Центр досліджень Соломії Павличко, який і буде готувати до видання цю невідому роботу та повне зібрання її творів.»

Про “Основи”:

  • Видавництво «Основи» заснували у 1992 році Богдан Кравченко та Соломія Павличко. Метою видавництва було перекладати та видавати якісну навчальну літературу.
  • «Основи» першими почали видавати українською європейських модерних мислителів, якісні переклади класичної літератури та навчальні посібники світового рівня.
  • Концепт «Основ» змінився, коли його очолила Дана Павличко (дочка Соломії Павличко). Вона змістила фокус з навчального на мистецький.
  • У 2021 році видавництво «Основи» відкрило книгарню у Києві.
  • У червні 2024 видавництво змінило власників: право власності на 100% частки в Osnovy Publishing набули «Лабораторія законодавчих ініціатив» та її керівниця Світлана Матвієнко разом з випускниками УШПС Андрієм Вишневським і Анастасією Бородіною.
  • Нові власники обіцяють повернуться до тематики профільних видань та випуску світової літератури, визнаних підручників з філософії, історії, економіки, політики та літературознавства, а також видання української класики.
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