Видавництво “Основи” відкриє Центр досліджень Соломії Павличко

Оновлене видавництво “Основи” планує відкрити Центр досліджень Соломії Павличко та видати повне зібрання її творів. Про це в коментарі Chytomo розповіла одна з нових власників видавництва Світлана Матвієнко: «Відсуну завісу таємниці: ми маємо ідею незабаром видати те з доробку Соломії Павличко, що ще ніколи не було опубліковано. При Osnovy Publishing розпочне роботу Центр досліджень Соломії Павличко, який і буде готувати до видання цю невідому роботу та повне зібрання її творів.»
Про “Основи”:
- Видавництво «Основи» заснували у 1992 році Богдан Кравченко та Соломія Павличко. Метою видавництва було перекладати та видавати якісну навчальну літературу.
- «Основи» першими почали видавати українською європейських модерних мислителів, якісні переклади класичної літератури та навчальні посібники світового рівня.
- Концепт «Основ» змінився, коли його очолила Дана Павличко (дочка Соломії Павличко). Вона змістила фокус з навчального на мистецький.
- У 2021 році видавництво «Основи» відкрило книгарню у Києві.
- У червні 2024 видавництво змінило власників: право власності на 100% частки в Osnovy Publishing набули «Лабораторія законодавчих ініціатив» та її керівниця Світлана Матвієнко разом з випускниками УШПС Андрієм Вишневським і Анастасією Бородіною.
- Нові власники обіцяють повернуться до тематики профільних видань та випуску світової літератури, визнаних підручників з філософії, історії, економіки, політики та літературознавства, а також видання української класики.