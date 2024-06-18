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Поетеса Калитко вийшла із спілки письменників

Причиною Калитко назвала - гомофобну позицію організації.

Поетеса Калитко вийшла із спілки письменників
Калитко Катерина
Фото: Укрінформ

Українська письменниця Катерина Калитко написала заяву про вихід з Національної спілки письменників України. 

У своєму фейсбуці вонаопублікувала фотографію своєї заяви про припинення членства у НСПУ. Причиною Калитко назвала - гомофобну позицію організації.

"Організація вже давно демонструє середньовічне невігластво у розумінні сучасного світу. Але для всього є межа, і свіжа гомофобна риторика з їхнього боку — вже поза нею", - написала Калитко.

Поетеса попросила не згадувати про своє колишнє членство під час офіційних представлень і закликала "Вікіпедію" відредагувати інформацію про неї. 

10 червня НСПУ опублікувала допис у фейсбуці з посиланням на статтю "Української літературної газети" під назвою "Як Музей Ханенків та Одеський музей перетворюються на закритий пропагандистський кластер". У ній організації звинуватили  у тому, що "у такий спосіб вони фактично декларують свою солідарність з антисімейними і антинаціоналістичними ідеями ЛГБТ-угрупування".

Наразі у світі триває прайд-місяць, коли різні установи звертають увагу на проблеми ЛГБТ-спільноти.  

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