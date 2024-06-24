У Києві пройде презентація нової книги Фоззі «Хеві Метал»

Зібрані кошти підуть на на кісткові імпланти та аптечки для військових.

27 червня у київському Pepper`s Club відбудеться презентація нової книги Олександра (Фоззі) Сидоренка «Хеві Метал».

“Це роман про шоу-бізнес. Він не заснований на реальних подіях, але він заснований на реальних долях. Звичайно талант шоу вигадане, але суть, сподіваюся, передано вірно. «Хеві Метал» раджу прочитати тим, кому цікавий шоу бізнес. В книзі багато внутрякового, багато байок, гастрольних історій, які траплялися, і я захотів за рахунок них підживити оповідь, “ – розповідає автор.

У рамках презентації Фоззі прочитає найцікавіші частини своєї нової книги.Також заплановане спілкування з автором, автограф-сет, музична програма від Фоззі.

Вхід на презентацію безкоштовний. Під час виступів збиратимуть донати, проведуть аукціони з незвичайними лотами. Кошти підуть на кісткові імпланти для поранених та аптечки для військових, якими опікується фонд Фоззі «Згуртовані».

Захід пройде в рамках серії благодійниїх концертів “НаШапку”, метою яких є забезпечити фронт та лікарні медичними препаратами та устаткуванням.