У Львові відновлюють знищену мозаїку коштом власника приміщення

У Львові почався процес відновлення знищеної мозаїки у будівлі видавництва «Вільна Україна». Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

У жовтні минулого року орендар приміщення демонтував мозаїку «Інформаційний простір». Це пейзажна композиція з фігурами п’яти жінок, що символізують п’ять материків та обмін інформацією в світі. Її створив у 1981 році художник Богдан Сойка.

Зараз триває відновлення мозаїки «Інформаційний простір», що відбувається за кошти власника приміщення. Над відновленням працює команда художників під керівництвом викладача Львівської національної академії мистецтв Василя Сивака.

Фото: facebook/lviv.adm Відновлення мозаїки «Інформаційний простір»

Фото: facebook/lviv.adm Відновлення мозаїки «Інформаційний простір»

Фото: facebook/lviv.adm Відновлення мозаїки «Інформаційний простір»