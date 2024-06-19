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У Львові відновлюють знищену мозаїку коштом власника приміщення

Панно «Інформаційний простір» зруйнував орендар.

У Львові відновлюють знищену мозаїку коштом власника приміщення
Мозаїка «Інформаційний простір» Богдана Сойки
Фото: sovietmosaicsinukraine.org

У Львові почався процес відновлення знищеної мозаїки у будівлі видавництва «Вільна Україна». Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

У жовтні минулого року орендар приміщення демонтував мозаїку «Інформаційний простір». Це пейзажна композиція з фігурами п’яти жінок, що символізують п’ять материків та обмін інформацією в світі. Її створив у 1981 році художник Богдан Сойка.

Зараз триває відновлення мозаїки «Інформаційний простір», що відбувається за кошти власника приміщення. Над відновленням працює команда художників під керівництвом викладача Львівської національної академії мистецтв Василя Сивака.

 

Відновлення мозаїки «Інформаційний простір»
Фото: facebook/lviv.adm
Відновлення мозаїки «Інформаційний простір»

Відновлення мозаїки «Інформаційний простір»
Фото: facebook/lviv.adm
Відновлення мозаїки «Інформаційний простір»

Відновлення мозаїки «Інформаційний простір»
Фото: facebook/lviv.adm
Відновлення мозаїки «Інформаційний простір»

Відновлення мозаїки «Інформаційний простір»
Фото: facebook/lviv.adm
Відновлення мозаїки «Інформаційний простір»

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