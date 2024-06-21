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Відбулась прем’єра нової постановки Івана Уривського – опери “На русалчин Великдень”

Незавершену оперу Миколи Леонтовича поставила Національна оперета.

Відбулась прем’єра нової постановки Івана Уривського – опери “На русалчин Великдень”
Прем'єра опери "На русалчин Великдень" в Національній опереті
Фото: LB.ua

20 червня в Національній опереті пройшла прем’єра опери Миколи Леонтовича на одну дію “На русалчин Великдень” у постановці Івана Уривського.

В основі опери – однойменна казка Бориса Грінченка про козака, що відстав від війська і зустрівся на дніпровському березі з русалками. Іван Уривський переосмислив сюжет і переніс дію на антарктичний айсберг. Над сценографією працювала команда, що робила декорації для стрічки “Довбуш”, а над костюмами – Тетяна Овсійчук, яка раніше створила вбрання для постановок Уривського “Конотопська відьма” і “Марія Стюарт”. 

Прем'єра опери &quot;На русалчин Великдень&quot; в Національній опереті
Фото: facebook/operetta
Прем'єра опери "На русалчин Великдень" в Національній опереті

Прем'єра опери &quot;На русалчин Великдень&quot; в Національній опереті
Фото: facebook/operetta
Прем'єра опери "На русалчин Великдень" в Національній опереті

«Це проба зробити оперний етюд та доторкнутися до музичного світу геніального українського композитора. Весь світ знає твір «Щедрик» Миколи Леонтовича і лише невеликий відсоток людей чули «На русалчин Великдень». Сьогодні потрібно більше звертати увагу на українську музику – і сучасну, і класичну, щоб про неї знав весь світ. Музика Леонтовича надихнула мене на створення цієї постановки. Я б назвав її казкою-феєрію. Це своєрідний пляж надій, де є тема української міфології в образі русалок та прояву жіночої енергії. А далі – кожен може включити свою фантазію та інтерпретувати цю виставу по-своєму,» – коментує Іван Уривський.

“На русалчин Великдень” – вже четверта постановка Івана Уривського за цей сезон. До цього були "Підступність і кохання" у Франківському драматичному театрі, "Хазяїн" в театрі на Подолі та "Марія Стюарт" у Національному академічному театрі Франка. Водночас, це перша робота режисера з оперою.

Прем'єра опери &quot;На русалчин Великдень&quot; в Національній опереті
Фото: LB.ua
Прем'єра опери "На русалчин Великдень" в Національній опереті

Про оперу «На русалчин Великдень»:

  • «На русалчин Великдень» - незавершена опера Миколи Леонтовича та його перша велика симфонічна робота. 
  • Леонтович планував розширити твір до опери на три акти, у січні 1921 року поїхав працювати над нею до батьківської хати у селі Марківка на Вінничині. Там його убив агент ВЧК, який напросився в хату переночувати, назвавшись чекістом, що проводить боротьбу з бандитизмом: він пограбував будинок і застрелив Миколу Леонтовича.
  • Перша постановка опери відбулась у 1977 році, до 100-річчя від дня народження Леонтовича, на сцені Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва; партитуру підготував Мирослав Скорик. 

Прем'єра опери &quot;На русалчин Великдень&quot; в Національній опереті
Фото: facebook/operetta
Прем'єра опери "На русалчин Великдень" в Національній опереті
Прем'єра опери &quot;На русалчин Великдень&quot; в Національній опереті
Фото: facebook/operetta
Прем'єра опери "На русалчин Великдень" в Національній опереті

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