Карандєєв вважає не до кінця виваженою політику мобілізації представників української культури

Міністр культури каже, що окремі заклади культури вимушені припиняти свою діяльність, тому що немає тих людей, які забезпечують їх роботу.

Виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв вважає не до кінця грамотною і виваженою політику щодо мобілізації представників української культури, передає Інтерфакс-Україна.

"На жаль, ми втрачаємо не тільки там, де немає стін і виїхали люди. Ми втрачаємо, і будемо про це говорити, внаслідок не до кінця грамотної та виваженої на сьогодні політики щодо мобілізації представників української культури", - сказав Карандєєв на всеукраїнському форумі "Культура під час війни. Людський капітал" у середу в Києві.

За його словами, відсоток мобілізації у всій країні діячів культури не перевищує 10%, але "нерівномірність і несправедливість уваги в конкретних випадках призводить до того, що окремі заклади культури вимушені припиняти свою діяльність, тому що немає тих людей, які забезпечують їх роботу".

Чиновник вважає за необхідне знайти підхід, який дав би змогу максимально зберегти людей, які "несуть у собі, своєю діяльністю те важливе, що нам сьогодні потрібно".

Карандєєв наголосив, що гармонізація та грамотний підхід до мобілізації у сфері культури є викликом.

Також Карандєєв повідомив, що з початку повномасштабної війни станом на травень-2024 сфера культури України втратила 18% працівників, а 13% закладів культури в Україні припинили свою діяльність.

"Станом на сьогодні за понад два роки війни наша сфера – сфера культури – втратила у всіх сферах, у всіх ланках культурного продукування, 18% співробітників. Це не тільки творці й художники, а й ті, хто забезпечує роботу закладів культури", – сказав Карандєєв на всеукраїнському форумі "Культура під час війни. Людський капітал" у середу в Києві.

За його даними, станом на лютий 2022 року в Україні було 155,6 тис. працівників сфери культури, а станом на травень 2024 року їх залишилося 125,9 тис.

Водночас втрати людського капіталу в культурній сфері на деокупованих і прифронтових територіях становили 44%, зокрема на лютий 2022 року на цих територіях працювали 44,9 тис. працівників сфери культури, а станом на травень 2024 року їх залишилося 25,1 тис.

Чиновник поскаржився, що люди йдуть зі сфери культури з різних обставин, зокрема через низьку заробітну плату, а також не приходять у цю сферу, оскільки не бачать у цьому перспективи для себе.