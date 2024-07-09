15-й ОМКФ оголосив склад журі Національного конкурсу

15-й Одеський міжнародний кінофестиваль оголошує склад журі, яке оцінюватиме фільми Національної конкурсної програми. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

До складу журі увійшли:

Аліса Коваленко – режисерка документального кіно, чиї фільми здобули численні нагороди на міжнародних кінофестивалях, членкиня Європейської та Української кіноакадемій. Її фільми "Аліса в країні війни" (IDFA 2015) та "Домашні ігри" (Sheffield DocFest 2018) взяли участь у понад 100 фестивалях і отримали низку відзнак та нагород. Її повнометражний документальний фільм "Ми не згаснемо" мав світову прем'єру на кінофестивалі Berlinale 2023, став найкращим документальним фільмом VII Кінопремії “Золота Дзиґа”, а також був відібраний до селекційного списку Європейської кіноакадемії для номінації “Найкращий європейський документальний фільм” 2023.

Ліза Марі Руссо – кінематографістка та продюсерка, яка очолювала три фонди Великої Британії. Її фільми демонструвалися на престижних фестивалях по всьому світу, в кінотеатрах, на телебаченні та на стрімінгових платформах. Керувала фондом BFI Doc Society Fund з 2018 по 2021 рік, а потім була виконавчою продюсеркою окремих проєктів. У 2009 році разом з Кейт Огборн заснувала Fly Film. Вона також є консультанткою Sheffield DocFest MeetMarket і ACE Producers, співпродюсеркою Autofiction Films українського документального фільму "Поема для маленьких людей" і заступницею члена журі Європейського фонду солідарності з українським кіно.

Сахра Карімі – кінорежисерка, сценаристка і викладачка університету родом з Афганістану. У 2012 році заснувала власну кінокомпанію та мультимедійну студію Kapila Multimedia House у Кабулі, щоб підтримувати незалежних афганських кінематографістів та митців. Стала першою жінкою в історії Афганістану, яка очолила державну кінокомпанію Afghan Film. Вона також перша і єдина жінка з Афганістану, яка здобула ступінь доктора кіномистецтва, і єдина афганська кінорежисерка, яка є членкинею Словацької академії кіно і телебачення. У творчому доробку має близько 30 короткометражних ігрових і документальних фільмів, а також Сахра є лауреаткою багатьох міжнародних кінонагород, зокрема Словацької національної кіно- і телепремії, Міжнародного фестивалю документального і короткометражного кіно в Більбао, фестивалів Sole Luna, Morodas Doc Film Festival (Італія), Cine Film Festival та інших.

Ванда Адамік Грицова – власниця компаній Wandal Production і Alluvium Production, раніше працювала генеральною директоркою Media Pro Entertainment Group Slovakia та була президенткою Словацької академії кіно і телебачення. Зараз вона працює над фільмом “Виліт з Кабула”, історичною драмою “Кригою вниз” і телесеріалом “Три береги Дунаю”.

Майк Фіггіс – кінорежисер, письменник і композитор, який часто поєднує ці професії. Майк приєднався до експериментальної театральної групи PEOPLE SHOW і багато гастролював. Саме тоді він почав експериментувати з кіно і звуком, додаючи елементи живого театру та опери. Здобув визнання з фільмом “Грозовий понеділок” (1988). В його доробку стрічки “Внутрішнє розслідування” (1990), “Залишаючи Лас-Вегас” (1995), “Міс Джулі” (1999), він експериментував із розділеним екраном у стрічці, “Таймкод” (2000), що став першим цифровим фільмом, знятим в реальному часі тощо. “Лукреція Борджиа” (2011) стала першою оперою, яку транслювали в 3D по всій Великій Британії. Також Майк є автором книг “Створення цифрового кіно” та “36 драматичних ситуацій для кіно", в яких досліджуються виклики нового кіно та структури сюжету. Остання його робота – документальний фільм про створення нового епічної стрічки Френсіса Форда Копполи “Мегалополіс”.

За перемогу в національному конкурсі змагатимуться 10 повнометражних стрічок. Переможців визначать в номінаціях “Найкращий український повнометражний ігровий фільм” та “Найкращий український повнометражний документальний фільм”.

Ігрові фільми:

“Божевільні”, реж. Денис Тарасов, Україна. Дія фільму розгортається в 70-ті роки ХХ сторіччя. Тема фільму, вперше порушена в художньому кінематографі, відкриває одну з найганебніших і найстрашніших сторінок історії СРСР. Мова йде про так звану “каральну психіатрію”, яку використовувало КДБ у боротьбі з політичними та релігійними дисидентами. Головний герой фільму – молодий чоловік, який хоче почуватися вільним у своїй країні – слухати улюблений рок, носити довге волосся… Однак його прагнення до особистої свободи стикається з жорстокістю системи країни, де використовуються найганебніші методи контролю над такими, як він.

“Діло Безп'ятого”, реж. Валерій Шалига, Україна. Заможний селянин Герасим Калитка хоче купити землю свого збіднілого сусіда, але йому не вистачає грошей. Мати багато землі – це його мрія і він йде на нечисту оборудку. Невідомий пропонує йому придбати за п'ять тисяч сто тисяч фальшивих грошей. Калитка разом з кумом Савкою купують ці гроші. Та замість грошей їм продають чистий папір. У відчаї Калитка хоче повіситись, та його рятують. Жадібність героя мало не закінчилася трагедією, але він і далі продовжує мріяти про землю.

“Дім за склом”, реж. Тарас Дронь, Україна, Румунія, Польща, Кіпр. Життя амбітної архітекторки Вікторії кардинально змінюється після того, як її донька зникає зі своїм хлопцем, якого звинувачують у торгівлі наркотиками. Вікторія починає розслідування і намагається довести невинуватість доньки, щоб зберегти свою бездоганну репутацію і не втратити важливий проект.

“Киснева станція”, реж. Іван Тимченко, Україна, Чехія, Словаччина. 1980, СРСР. Багатолітній політв’язень та невтомний борець за права кримських татар Мустафа Джемілєв відбуває чергове заслання в якутському селищі Зирянка. Тим часом троє людей прямують до нього через величезну країну, і наміри в них дуже різні – побачити, знищити, захистити.

“Сірі бджоли”, реж. Дмитро Мойсеєв, Україна. В “сірій зоні” АТО, в невеличкому селі без електроенергії залишилися жити лише двоє ворогів дитинства. Під снарядами, що іноді пролітають над селом, з непроханими озброєними гостями, сусіди-пенсіонери ведуть свій скромний побут, іноді зустрічаючись для суперечливого, але необхідного спілкування. В кожного життя не склалось по-своєму, і обидва мають час його переосмислити. Мало зважаючи на воєнні події, вони намагаються створити своє мирне життя в небезпечній місцині, але все руйнується, коли в селі з’являється російський снайпер.

“Яса”, реж. Сергій Маслобойщиков, Україна. Рік 2015. Матір Ганну та подругу Дарку об'єднують спогади про Даню, який загинув у 2014 році на Майдані. Життєвий шлях Ганни пройшов від активістки Майдану 2004 року до державного службовця високого рівня. Через стосунки між двома жінками з'ясовується, що Ганна була пов'язана з корупцією, яка призвела до мафіозного реваншу в Україні у 2010 році, а згодом – до Революції Гідності у 2014 році. Ганна все більше переконується у залежності своїх особистих дій і смерті сина.

Документальні фільми:

“Глядєлов”, реж. Ксенія Кравцова, Україна. Олександр Глядєлов — український майстер документальної чорно-білої фотографії.Фільм-спостереження запрошує у мандрівку разом з фотографом від Києва і Бучі до Харкова, Одеси та Іловайська, від 1990-х до 2022, від безпритульних вуличних дітей до страшних воєн, розв'язаних росією.

“Кілометр”, реж. Ганна Тиха, Україна. Стрічка розповідає про ситуацію, в якій опинилася родина Любих. Коли російські війська почали наступ на Київ, всі члени родини, крім Романа, перебували у будинку в Ірпені, що дуже швидко опинився на межі окупації. Не маючи змоги потрапити в будинок і побачитись з рідними, Роман близько місяця щодня працював на ірпінському напрямку аеророзвідником. Перебуваючи на відстані в межах кілометру від рідних, він спостерігав переміщення ворога і нерідко пролітав над їхнім будинком.

“Обережно! Життя триває”, реж. Антон Штука, Україна. Вуличний художник з Харкова їде до звільненого міста Ізюм, що за 60 км від лінії фронту. Художник малює свої роботи на вулицях зруйнованого під час російської окупації міста, знайомиться з місцевими мешканцями. Один із них – Володимир, місцевий, що втратив половину родини під час обвалу будинку. Взаємодія та спостереження за роботою художника надихають Володимира почати змінювати своє життя.

“Сопілка Перуна”, реж. Євген Мазуренко, Україна. Фільм, заснований на відеоматеріалах, знятих безпосередньо на бойовій позиції. “Сопілка” – це кодова назва пушки для радіопереговорів. Образно вона нагадує сопілку, і такий інструмент пасував би богу грому Перуну. Герої фільму – воїни-артилеристи.Різні люди у мирному житті, на війні вони знаходяться в одному обмеженому просторі на декілька сот метрів посадки та несуть службу, неначе древні жерці язичницького племені в сакральному місці. І їхній вівтар – це гармата.

15-й ОМКФ відбудеться з 12 по 20 липня 2024 року в Києві. Фестиваль проходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Програми «Креативна Європа» Європейського Союзу, Українського культурного фонду та Польського Інституту у Києві.