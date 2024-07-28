Що почитати: книжкові новинки літа

Літня пора — ідеальний час для нових відкриттів і занурення в захопливі книжкові пригоди. Цього літа українські видавці підготували для читачів чимало новинок, які охоплюють різні жанри та тематики. Ми підготували добірку з 10 книжок, із якими ви зможете вирушити в подорож через час і простір, заглибитися в складні людські стосунки, дослідити культурні феномени і, звичайно ж, насолодитися якісною літературою.

Зінаїда Тулуб. «Людолови. Том I»

Видавництво «Віхола»

Фото: book-ye.com.ua Зінаїда Тулуб «Людолови. Том 1»

Довгоочікуване перевидання двотомного роману, який дослідники називають поворотною віхою в українській історичній романістиці.

Авторка, спираючись на джерела і документи, змальовує життя українських земель початку XVII століття. Уже в першому томі Зінаїда Тулуб розгортає масштабне епічне полотно, змальовуючи життя українського народу під утисками від польської шляхти та татаро-турецькими нападами. Читач зустрічається з гетьманом Сагайдачним та його нареченою Настею, що потрапила в турецький полон. Персональні історії героїв переплітаються з віховими історичними подіями: заснуванням Київського братства, організацією друкарні при Києво-Печерській лаврі та плануванням походу козаків на найбільший невільничий ринок того часу – Кафу.

«Людолови» заборонили через кілька місяців після виходу, а авторку заслали на 10 років до Сибіру – радянська влада звинуватила її в «активній контрреволюційній діяльності». Пізніше роман вийшов у переробленому та «виправленому» вигляді й став гучною подією в культурному житті країни.

Другий том «Віхола» обіцяє видати уже у вересні.

Гульнара Абдулаева. «Історія Криму. Коротка оповідь великого шляху»

Видавництво «Віхола»

Фото: bookopt.com.ua Гульнара Абдулаева. «Історія Криму. Коротка оповідь великого шляху»

Крим — це невеликий за площею, але вражаюче красивий куточок світу. Його майже 27 тисяч км² — це не просто рівнини, гори, ліси та моря; це також багата тисячолітня історія, наповнена захоплюючими подіями і тісно переплетеною з історією материкової України.

Протягом століть Крим був місцем зустрічі цивілізацій: тут відбувався культурний діалог різноманітних етнічних груп, а в різні періоди історії ця територія багато разів переходила від однієї держави до іншої.

Запропонована коротка історія Криму допоможе осягнути основні культурні та політичні процеси, які відбувалися на півострові, і зрозуміти їх історичний контекст. Історикиня знайомить нас із кримськими татарами, караїмами й кримчаками, розповідає, ким були уруми та як припинило своє існування Кримське ханство. Як Чорне озеро стало Чорним морем, якою мовою говорили корінні народи Криму та які стосунки були між козаками й кримськими татарами. Зрештою, як Росія завойовувала Крим і переписувала історію, вдавалася до терору, голоду, депортації.

Тара Вестовер. «Освічена»

Видавнивництво «Artbooks»

Фото: bookclub.ua Тара Вестовер 'Освічена'

Лауреат премії Goodreads Choice Awards за найкращі мемуари та автобіографію (2018). Пронизлива історія про боротьбу за незалежність та самовизначення, про складний шлях до знань і подолання власних страхів.

Тара Вестовер виросла в горах штату Айдахо, в родині фанатичних мормонів, ізольованої від зовнішнього світу. Вона вперше потрапила до школи у 17 років – до цього не мала формальної освіти і не отримувала базових медичнихі послуг, оскільки її батько вважав лікарів посланцями диявола. У сім'ї, де домінував страх перед зовнішнім світом та жорсткі домашні правила, Тара була змушена працювати на звалищі старих автомобілів і лікувати будь-які травми лише народними методами. Її дитинство пройшло під знаком підготовки до апокаліпсису та в ізоляції від цивілізації.

Утім Вестовер займалась самоосвітою і згодом змогла вступити до Університету Бригама Янга. Там вона вперше дізналася про Голокост і рух за громадянські права. Вестовер зуміла здобути ступінь доктора в Кембриджському університеті, проходячи особисті кризи, які змусили її переглянути погляди на життя та родинні зв’язки.

Ця книга — не просто автобіографія, це також глибокв роздуми про значення освіти і можливість змінити своє життя завдяки їй.

Кейт Аткінсон. «Храми веселощів»

Видавництво «Наш Формат»

Фото: nashformat.ua Кейт Аткінсон. «Храми веселощів»

Лондон, 1926 рік. Бурхливі двадцяті. Великобританія все ще оговтується від Великої війни. Але у столиці нуртує насичене нічне життя. У нічних клубах Сохо збираються аристократи та зірки, іноземні сановники та гангстери, а дівчата продають танці за шилінги. Ці гламурні підпільні бари приховують чимало небезпек та секретів.

Королева нічних клубів Неллі Кокер намагається зберегти свою кримінальну імперію від наступу конкурентів і руки закону. Бібліотекарка з драматичним минулим розшукує зниклих дітей. Чесний поліцейський розслідує низку загадкових вбивств і бореться з корупцією в наскрізь прогнилій лондонській поліції. Через збіг обставин їхні шляхи перетинаються, змінюючи кілька доль і карту кримінального світу Лондона.

Новий гостросюжетний історичний роман британської письменниці занурює у лабіринти нічного життя і кримінального світу міжвоєнного Лондона. Аткінсон майстерно відтворює атмосферу епохи та захоплює описом внутрішньої боротьби героїв, які шукають своє місце у безжальному світі.

Блейн Гарден. «Втеча з Табору 14»

Видавництво «Бородатий Тамарин»

Фото: tamarinbooks.com Блейн Гарден. «Втеча з Табору 14»

Міжнародний бестселер, заснований на реальних подіях. Вражаюча історія чоловіка, що народився в північнокорейському таборі для політичних в’язнів, але зміг втекти і вижити. Це моторошна й водночас захоплива оповідь про мужність, витривалість і виживання.

Хоча офіційно в КНДР не існує концтаборів, супутникові знімки та дані правозахисників свідчать про зворотнє. У таборах утримують 150-200 тис. осіб. Вони функціонують удвічі довше, ніж радянські ГУЛАГи, і лише незначній кількості людей вдалося звідти втекти. Шін Тон-Хьок — один з них.

Американський журналіст Блейн Гарден розповідає історію життя Шіна, який народився і жив у Кечхоні, відомому як Табір 14 – місці, де чужі знущаються, а свої зраджують. Охоронці виховували його як донощика, а рідну матір він сприймав як суперницю в боротьбі за їжу. Його дні проходили в рабській праці, а шансів дожити до 40 років у нього майже не було. Тому у 23 роки він наважився на втечу...

Ернст Ґомбріх. «Оповідь про мистецтво»

Видавництво «Arthuss»

Фото: book24.ua Ернст Ґомбріх. «Оповідь про мистецтво»

Відома не лише як найкращий стислий вступ до історії мистецтва, але й як класика мистецтвознавчої літератури, ця книга занурює в енциклопедичний світ знань одного з найвидатніших істориків мистецтва та мислителів ХХ століття.

Робота Гомбріха витримала 16 перевидань і незлічену кількість перекладів майже на всі мови світу, до яких, нарешті, долучилася й українська. Все це завдяки унікальному підходу автора, який, замість сухої академічної історії мистецтва, створив захопливу розповідь, що читається як роман.

Ґомбріх розповідає про мистецтво з точки зору самих художників, розкриває їх внутрішній світ, цілі та виклики. Він аналізує твори простою мовою, уникаючи надмірного вжитку технічних термінів. Ілюстрації, розміщені безпосередньо на сторінках з описами, допомагають зрозуміти ідеї автора.

Український переклад виконав сходознавець Андрій Накорчевський.

Дмитро Кулеба. «Війна і нові горизонти. Лідери думок про сьогодення й майбутнє України і світу»

Видавництво «Книголав»

Фото: knigolove.ua Дмитро Кулеба. «Війна і нові горизонти. Лідери думок про сьогодення й майбутнє України і світу»

Книга, упорядкована Міністром закордонних справ України та автором книги «Війна за реальність» Дмитром Кулебою, пропонує унікальний погляд на майбутнє України та світу після російської агресії.

Кулеба звертається до видатних державних діячів, мислителів, військових, бізнесменів, науковців, правників і істориків з Європи, Північної та Південної Америки, Африки та Азії з проханням поділитися своїм баченням майбутнього. Кожному поставив три ключові питання: які будуть наслідки цієї війни для світу? Як ця війна змінить світ? Що принесе світу українська перемога?

Книга поєднує українську політичну та інтелектуальну думку зі світовою, спонукаючи до дискусії. Навіть, якщо українські читачі не погодяться з усіма наведеними тезами, вони точно знайдуть у ній нові ідеї і побачать нові горизонти, які відкриваються за жахіттями війни.

У передмові зазначено: «Ідея цієї збірки виникла з розуміння, що російська агресія проти України радикально змінить світ. Вона вже його змінює. З вогню цієї війни, найжахливішої в Європі з часів Другої світової війни, постане нова глобальна архітектура безпеки, нова дипломатія та нові правила співіснування».

Кен Фоллетт. «Ніколи»

Видавництво «РМ»

Фото: book-ye.com.ua Кен Фоллетт. «Ніколи»

Новий епічний роман від майстра сторітелінгу Кена Фоллетта, де він пропонує уявити ескалацію ворожнечі між великими державами з фатальними наслідками у вигляді ядерного конфлікту.

Полін Ґрін, президентка США, переживає складний період в особистому житті. Наближаються вибори, де республіканський кандидат набирає прихильників із кожним скандальним виступом у ЗМІ. Чанг Тай, керівник китайського військово-розвідувального агентства, є помірним політиком, якого старі хижаки комуністичного режиму вважають слабким і схильним до домовленостей з американцями. У безжальних просторах Сахари двоє елітних агентів розвідки щодня ризикують життями, слідкуючи за бандою наркоторговців. Закохавшись, вони ставлять на карту не лише кар'єри, але й життя. Неподалік красива молода вдова бореться з торговцями людьми, нелегально подорожуючи до Європи за допомогою таємничого чоловіка, який може бути зовсім не тим, за кого себе видає.

Світ балансує на межі війни, яка може покласти край цивілізації у звичному для нас вигляді. Агресія провокує нові конфлікти, а найвпливовіші держави світу перебувають у взаємозалежності, з якої важко вирватися.

Оксана Забужко. «Казка про калинову сопілку. Артбук»

Видавництво «Комора»

Фото: komorabooks.com Оксана Забужко. «Казка про калинову сопілку. Артбук»

Візуальне та естетичне переосмислення відомої історії. Ця повість, написана ще 25 років тому, перекладена багатьма мовами світу. Це жіноча версія легенди про Каїна і Авеля, майстерно переплетена з українським фольклором і міфологією. Напружена психологічна драма, що втілює бароковий колорит, сповнена алюзій, символів та алегорій.

У центрі історії — дві сестри, Ганнуся і Оленка, символи протилежних духовних центрів. Їхні стосунки, побудовані на фольклорних антиноміях, стають відображенням вічного конфлікту між добром і злом. Оксана Забужко, використовуючи народну казку як основу, створює новий міф, де трагедія сестровбивства набуває нового, глибоко особистісного звучання.

Перевидання вийшло у форматі артбуку з ілюстраціями Ольги Стрюцької. Візуальне оформлення не просто доповнює текст, а стає з ним одним цілим.

П’єр Дріє ля Рошель. «Жиль»

Видавництво «Стилет і стилос»

Фото: stiletto.com.ua П’єр Дріє ля Рошель. «Жиль»

Контроверсійний французький роман, де мізантропія і нетолерантність Селіна, цинізм Мопассана та інтелектуалізм Камю зливаються у вибухову суміш. Витончений, цинічний, автобіографічний роман-декаданс.

У центрі сюжету – молодик, що подобається жінкам і любить війну. Повернувшись до Парижа із окопів Першої світової, він губиться у невдалих романах із жінками, політичних гуртках та інтелектуальних пошуках та подорожах — від суворих ландшафтів Нормандії до гарячого африканського узбережжя. Зрештою, розчарування у всьому штовхає Жиля до найбільш радикальної і непримиренної ідеології того часу.

Хтось знайде у романі реалістичні описи фронту Першої світової та Громадянської війни в Іспанії. Хтось співчуватиме Жилю або зненавидить його за нездатність до щирих стосунків із жінкою. Когось зацікавлять політичні інтриги та ідеологічні суперечки у Франції 1920-1930-х. Та навряд чи когось залишить байдужим цей роман про чергове втрачене покоління.