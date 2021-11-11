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У Білорусі суд виніс вирок затриманій чемпіонці світу з фристайлу Романовській

Її звинуватили в "порушенні встановленого порядку проведення зібрань, мітингу, вуличної ходи, демонстрації, пікетування, іншого масового заходу".

У Білорусі суд виніс вирок затриманій чемпіонці світу з фристайлу Романовській
Олександра Романовська
Фото: TUT.by

Суд виніс вирок чемпіонці світу з лижного фристайлу в акробатичних стрибках Олександрі Романовській, повідомляють у телеграм-каналі організації "Фонд спортивної солідарності".

Романовська отримала штраф у 90 базових величин, тобто 2610 білоруських рублів (₴27 900). Її звинуватили за статтею 24.23, п.1 ("Порушення встановленого порядку проведення зборів, мітингу, вуличного ходу, демонстрації, пікетування, іншого масового заходу, вчинене учасником таких заходів").

Раніше повідомлялося, що Романовську затримали після тренування учора, 10 листопада. Спортсменку доставили до Партизанського РУВС м. Мінська.

Після початку протестів у Білорусі 2020 року Романовська активно висловлювала свою громадянську позицію. 18 серпня 2020 року вона підписала відкритий лист спортсменів з вимогою припинити насильство та провести повторні президентські вибори, вступила до Вільної асоціації спортсменів Білорусі.

Брала участь у записі відеозвернень до спортивних діячів проти тиску на спортсменів за їхню громадянську позицію. 6 жовтня 2020 року на зустрічі фристайлістів головного тренера білоруської національної збірної Миколу Козека поінформували про те, що Романовську "звільнено за прогули".

Григорій МухінГригорій Мухін
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