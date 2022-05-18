83-й день нашої оборони почався з доволі серйозної комбінації російських ударів по Україні.

Ракетний обстріл Львівщини, Сумщини, Чернігівщини, авіаудари в Луганщині, як і специфічна диверсійна активність в прикордонних районах України - спроба компенсації російської армії за серію провалів на сході і півдні України.

Про це розповів у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

Росія не може продемонструвати успіх загальновійськовими діями на тих напрямках, де пробують наступати, тому намагаються показати успіх за рахунок своїх ракет та іншої активності.

“Ці удари, як і багато попередніх, кардинально нічого не змінюють. Тим більше, що наша протиповітряна оборона і протидиверсійні заходи стають все міцніше”, - зазначив Зеленський.

Він розповів, що продуктивно поспілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про оборонну підтримку України, нашу взаємодію на рівні Євросоюзу.

Також Зеленський провів розмову з президентом Франції Емануелем Макроном, присвячену шостому пакету санкцій, який готується в Євросоюзі. Також обговорили переговорний процес з Росією та евакуацію наших героїв з "Азовсталі", євроінтеграційні кроки і розгляд української заявки на отримання статусу кандидата на вступ в ЄС.

Президент України вчора підписав укази про нагородження 165 військовослужбовців ЗСУ державними нагородами, з них 13 посмертно. Звання Герой України присвоєно трьом військовослужбовцям 24-ї окремої механізованої бригади.

Крім того, 17 травня Володимир Зеленський попрощався в Києві з першим президентом України Леонідом Кравчуком.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників і гостей 75-го Міжнародного Каннського кінофестивалю.