Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
Ворог уранці завдав ракетних ударів по Чернігівщині, попередньо, є загиблі й поранені
Ворог уранці завдав ракетних ударів по Чернігівщині, попередньо, є загиблі й поранені
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
З Азовсталі до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених, – Ганна Маляр
З Азовсталі до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених, – Ганна Маляр
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждали четверо людей (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждали четверо людей (оновлено)
Ворог не зміг прорватися через кордон у районі Середино-Буди на Сумщині (оновлено)
Ворог не зміг прорватися через кордон у районі Середино-Буди на Сумщині (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Ракетні обстріли і диверсійна активність - це спроба компенсації армії РФ за провали на сході і півдні України, - Зеленський

83-й день нашої оборони почався з доволі серйозної комбінації російських ударів по Україні.

Ракетні обстріли і диверсійна активність - це спроба компенсації армії РФ за провали на сході і півдні України, - Зеленський
Фото: EPA/UPG

Ракетний обстріл Львівщини, Сумщини, Чернігівщини, авіаудари в Луганщині, як і специфічна диверсійна активність в прикордонних районах України - спроба компенсації російської армії за серію провалів на сході і півдні України. 

 

Про це розповів у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

Росія не може продемонструвати успіх загальновійськовими діями на тих напрямках, де пробують наступати, тому намагаються показати успіх за рахунок своїх ракет та іншої активності. 

“Ці удари, як і багато попередніх, кардинально нічого не змінюють. Тим більше, що наша протиповітряна оборона і протидиверсійні заходи стають все міцніше”, - зазначив Зеленський.

Він розповів, що продуктивно поспілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про оборонну підтримку України, нашу взаємодію на рівні Євросоюзу. 

Також Зеленський провів розмову з президентом Франції Емануелем Макроном, присвячену шостому пакету санкцій, який готується в Євросоюзі. Також обговорили переговорний процес з Росією та евакуацію наших героїв з "Азовсталі", євроінтеграційні кроки і розгляд української заявки на отримання статусу кандидата на вступ в ЄС.

Президент України вчора підписав укази про нагородження 165 військовослужбовців ЗСУ державними нагородами, з них 13 посмертно. Звання Герой України присвоєно трьом військовослужбовцям 24-ї окремої механізованої бригади. 

Крім того, 17 травня Володимир Зеленський попрощався в Києві з першим президентом України Леонідом Кравчуком. 

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників і гостей 75-го Міжнародного Каннського кінофестивалю.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також