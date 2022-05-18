​США долучаються до збору доказів воєнних злочинів Росії в Україні

Державний департамент США оголосив про запуск нової програми збору та аналізу доказів військових злочинів, які вчинили російські військові в Україні.

Про це повідомляє "Голос Америки".

У заяві Держдепартаменту йдеться, що Програма спостереження за конфліктом (Conflict Observatory) документуватиме, перевірятиме та поширюватиме свідчення з відкритих джерел про дії, вчинені окупантами. Звіти та аналітику публікуватимуть на сайті програми.

На запуск програми спочатку заплановано витратити $6 млн. Вона здійснюватиметься спільно з компанією Esri, що займається географічними інформаційними системами, Лабораторією гуманітарних досліджень Єльського університету, Смітсонівською культурною ініціативою з порятунку та компанією PlanetScape Ai.

Офіційний представник Держдепу Нед Прайс заявив, що Штати використовують різні механізми для збирання та документування доказів спільно з відповідними прокуратурами, державними установами та організаціями.

Раніше президент США Джо Байден наголосив на своїй рішучості притягти Москву до відповідальності за розв'язання найбільшого військового конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

Київ також звинувачує російську армію у звірствах і жорстокості щодо цивільного населення під час вторгнення, а також заявив, що на території країни могло бути скоєно понад 10 тисяч потенційних воєнних злочинів. Російська влада все заперечує і заявляє, що злочини військових окупантів "були інсценовані".

Напередодні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан направив до України групу судово-медичних експертів для участі в розслідуванні воєнних злочинів.

Нагадаємо, в п'ятницю український суд провів попередні слухання у першій справі про воєнні злочини, пов'язані з вторгненням Росії. Взятому в полон російському військовослужбовцю висунуто звинувачення у вбивстві 62-річного мирного жителя.

Раніше прокурор МКС у Гаазі Карім Хан (Велика Британія) сам ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як "воєнні злочини" та "злочини проти людства". Він зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду, тому сама не може передати цю ситуацію до його офісу.

МЗС України вважає, що вище військово-політичне керівництво Росії обов'язково постане перед Міжнародним кримінальним судом і відповість за кожен вчинений злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття.