Російські окупанти обстріляли Одещину з Чорного моря

За попередньою інформацією, суттєвих руйнувань та постраждалих нема.

По Одещині завдано черговий ракетний удар з акваторії Чорного моря.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

"Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічний тиск на мирних мешканців, атакуючи на світанку населені пункти регіону", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, суттєвих руйнувань та постраждалих нема.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка документує наслідки ракетного удару. Подію кваліфіковано за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). Наразі триває процес збору доказів злочину РФ для суду.

Нагадаємо, 16 травня російські військові завдали чергового ракетного удару з літаків стратегічної авіації по Одесі. Постраждали четверо людей. Пізніше РФ намагалася завдати повторного удару, однак, ракету збила ППО.