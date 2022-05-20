На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який поширював комуністичну символіку.

Про це розповіли у відділі комунікації поліції Сумської області.

"До працівників Роменського районного відділу поліції надійшла оперативна інформація про те, що поблизу одного з охоронюваних об'єктів в місті ходить підозрілий чоловік. Тож невідомого знайшли та для перевірки доправили до місцевого відділу поліції", - розповіли правоохоронці.

Фото: Відділ комунікації поліції Сумської області

Поліція затримала жителя Волноваського району Донеччини, який поширював серед знайомих зображення із символікою комуністичного тоталітарного режиму.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та вже повідомили чоловіку про підозру. Затриманому загрожує обмеження волі до п’яти років або ж позбавлення волі на аналогічний термін із конфіскацією майна або без неї.

Нагадаємо, нещодавно Президент Володимир Зеленський повернув зі своїми пропозиціями до Верховної Ради на доопрацювання закон про заборону символіки, яку використовують збройні сили РФ у війні проти України.