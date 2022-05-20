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На Сумщині затримали​ двох громадян Афганістану, які прийшли з РФ в Україну по GPS-навігатору

Чоловіки навчалися в Росії, а зараз намагалися потрапити до ЄС.

На Сумщині затримали​ двох громадян Афганістану, які прийшли з РФ в Україну по GPS-навігатору
Фото: dpsu.gov.ua

На Сумщині прикордонники затримали двох громадян Афганістану, які незаконно перетнули кордон з Росії в Україну.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"Сьогодні група реагування охоронців кордону, спільно з представниками тероборони та добровольчого формування, неподалік від одного з населених пунктів Сумщини затримала двох громадян Афганістану. Іноземці, які мали паспорти, а також один з них мав студентський квиток Воронезького державного університету, незаконно потрапили на територію України в пішому порядку з території РФ", - йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, чоловіки, які навчалися в Росії майже три роки, за допомогою GPS-навігатора йшли до української столиці, а кінцевим пунктом їхньої мандрівки мала бути одна з країни Європейського Союзу.

Наразі обох іноземців затримано для з’ясування усіх обставин.

За незаконне перетинання державного кордону України їм загрожує адміністративна відповідальність, а також примусове повернення до країни походження. Їх подальшу долю вирішить суд.

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, раніше прикордонники затримали громадянку РФ, котра як "паломниця Свято-Успенської Почаївської лаври" намагалася потрапити в Україну.

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