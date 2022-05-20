Російські загарбники завершили розбирати завали маріупольського драмтеатру, - Андрющенко

"Тепер ми ніколи не дізнаємось, скільки насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою в Драматичному театрі".

Російські загарбники завершили розбирати завали маріупольського драмтеатру.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, також окупанти завершили вивозити тіла загиблих, опісля забрали техніку і відкрили зону.

"Тепер ми ніколи не дізнаємось, скільки насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою в Драматичному театрі. Загиблих поховано під безіменними номерами в братської могилі в Мангуші", - підкреслив Андрющенко.

Нагадаємо, напередодні Андрющенко повідомив, що тіла загиблих з драмтеатру вивозили декілька разів вантажівками в бік Старого Криму. За його словами, окупанти нарахували... 12 загиблих жителів.