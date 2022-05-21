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На блокпостах навколо Маріуполя колаборантів замінюють на кадирівців

Будь-яка евакуація з міста стає неможливою до відкриття окремих коридорів.

На блокпостах навколо Маріуполя колаборантів замінюють на кадирівців
Фото: EPA/UPG

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що на блокпостах навколо міста в напрямку Запоріжжя окупанти проводять ротацію. Вони замінюють місцевих колаборантів на росгвардійців та кадирівців.

Про це Андрющенко написав у своєму Телеграм-каналі.

"Маріуполь. Наші джерела з міста повідомляють, що на фільтраційних пунктах пропуску та блок-постах навколо Маріуполя в бік Запоріжжя проходить ротація окупантів. Колаборантів та представників так званої народної міліції днр замінюють на представників росгвардії та кадирівців. Окрім того, окупанти встановлюють додаткові пункти контролю / блок-пости на грунтових дорогах, якими можна було оминути фільтраційний контроль", - йдеться у повідомленні.

За його словами, тепер будь-яка евакуація з міста стає неможливою до відкриття окремих коридорів в результаті перемовин керівництва країни. 

"Всі, хто довірившись пропаганді та інформаційному вкиду окупантів збирався тимчасово повернутись в Маріуполь для вивозу особистих речей не робіть цього. На зараз маєте пам’ятати - це дорога в один кінець", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, що російські окупанти нарощують темпи вивезення чоловіків з розбомбленого Маріуполя до "фільтраційних таборів".

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив відео депортації цивільних з окупованого росіянами міста.

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