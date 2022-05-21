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Колишній військовополонений українець виграв позов проти Росії

Володимир Фоміцький був узятий в полон після виходу з Іловайського котла. 

Колишній військовополонений українець виграв позов проти Росії
Фоміцький на засіданні суду в липні 2020
Фото: Цензор нет

Довгинцівський райсуд Кривого Рогу задовольнив позов проти Росії колишнього військовополоненого, учасника бойових дій Володимира Фоміцького. Суд ухвалив стягнути з РФ та товариства "Міжнародний резервний банк" (у минулому – "Сбербанк") 1 млн гривень компенсації моральної шкоди, повідомляє Радіо Свобода.

Термін апеляції сплив.

Фоміцький та його адвокат Дмитро Чернеш вирішили позиватися до Росії в особі її посольства в Україні та банку, який може виплатити кошти. Судовий розгляд тривав майже два роки.

"Тепер будем реалізовувати рішення суду на практиці. Виконавчі органи мають забезпечити виконання цього рішення, де б ці гроші не лежали, навіть по світу. Механізмів цілком достатньо. Тепер цим же шляхом може йти будь-який громадянин України, який постраждав від агресії Росії", – заявив Чернеш. 

Фоміцький воював у батальйоні "Кривбас". Він був узятий у полон росіянами при виході з Іловайського котла в 2014 році. Пробув у заручниках 10 днів. Після звільнення його визнали непридатним до військової служби.

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