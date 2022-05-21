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Окупанти на Донеччині зруйнували скит на честь ікони Божої Матері Святогірської лаври

Правоохоронці евакуаційним транспортом вивезли з села понад 40 жінок.

Окупанти на Донеччині зруйнували скит на честь ікони Божої Матері Святогірської лаври
Фото: Скрін з відео

Росіяни завдали авіаційного удару по храму в селі Богородичне (Краматорський район Донеччини). У підвалі храма жили й укривалися приблизно 100 служителів церкви.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зокрема скит на честь ікони Божої Матері Святогірської лаври було зруйновано. Поліцейські разом із військовими, прикордонниками та теробороною вмовили богослужителів виїхати у більш безпечне місце. Правоохоронці евакуаційним транспортом вивезли понад 40 жінок, 20 дітей та чоловіків.

Також було врятовано життя п'ятьох людей з інвалідністю. Це мешканці села, які не в змозі були вибратися самостійно.

Нагадаємо, що 20 травня росіяни вбили ще трьох мирних мешканців Донеччини, усі троє загинули в Лиманській громаді: у Лимані, Новоселівці та Сосновому.

Також росіяни зруйнували 19 житлових будинків у Донецькій області. 19 травня ворог обстріляв 13 населених пунктів. Окупанти вбили та поранили мирних жителів.

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