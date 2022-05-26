Рятувальників передислокують у більш безпечний населений пункт.

В останні дні загострилась бойова ситуація в районі Авдіївки, унаслідок нічного обстрілу була значно пошкоджена пожежна техніка та будівля пожежної частини.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Подальше несення служби під загрозою. Тому керівництво ДСНС у Донецькій області вирішило передислокувати рятувальників Авдіївки в більш безпечний населений пункт.

"Рятувальники Авдіївського гарнізону будуть і надалі виконувати завдання за призначенням. Усе буде Україна!", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Нагадаємо, 10 квітня під час ракетного обстрілу росіянами міста Дніпро постраждали п'ятеро рятувальників ДСНС.