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Унаслідок обстрілу Авдіївки окупантами пошкоджено пожежну частину та техніку

Рятувальників передислокують у більш безпечний населений пункт.

Унаслідок обстрілу Авдіївки окупантами пошкоджено пожежну частину та техніку
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В останні дні загострилась бойова ситуація в районі Авдіївки, унаслідок нічного обстрілу була значно пошкоджена пожежна техніка та будівля пожежної частини. 

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Подальше несення служби під загрозою. Тому керівництво ДСНС у Донецькій області вирішило передислокувати рятувальників Авдіївки в більш безпечний населений пункт.

"Рятувальники Авдіївського гарнізону будуть і надалі виконувати завдання за призначенням. Усе буде Україна!", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Нагадаємо, 10 квітня під час ракетного обстрілу росіянами міста Дніпро постраждали п'ятеро рятувальників ДСНС.

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