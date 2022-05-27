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Повітряні сили ЗСУ збили авіаційну ракету, безпілотник та вертоліт окупантів

26 травня активність ворожої авіації дещо знизилась, імовірно через погодні умови.

Повітряні сили ЗСУ збили авіаційну ракету, безпілотник та вертоліт окупантів
Фото: defence-ua.com

У четвер, 26 травня активність ворожої авіації дещо знизилась, імовірно через погодні умови.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних силах України.

Але тактична авіація окупантів продовжує цілодобове патрулювання в акваторіях Чорного й Азовського морів та довкола кордонів України.

“Складна ситуація для Сил оборони залишається на Луганському напрямку. Саме сюди найчастіше прилітають ракети різних типів, випущені літаками окупантів з території Росії”, – йдеться у повідомленні.Одну із них – авіаційну ракету класу “повітря-поверхня” Х-59 збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил.

Окрім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила один БпЛА “Орлан-10”, а військовослужбовці однієї із бригад збили ворожий вертоліт Ка-52 ракетою ПЗРК “Стінгер”.

Нагадаємо, вчора у Чернівецькій області Повітряні Сили Збройних сил України збили ракету армії Російської Федерації.

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