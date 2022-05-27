Повітряні сили ЗСУ збили авіаційну ракету, безпілотник та вертоліт окупантів

У четвер, 26 травня активність ворожої авіації дещо знизилась, імовірно через погодні умови.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних силах України.

Але тактична авіація окупантів продовжує цілодобове патрулювання в акваторіях Чорного й Азовського морів та довкола кордонів України.

“Складна ситуація для Сил оборони залишається на Луганському напрямку. Саме сюди найчастіше прилітають ракети різних типів, випущені літаками окупантів з території Росії”, – йдеться у повідомленні.Одну із них – авіаційну ракету класу “повітря-поверхня” Х-59 збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил.

Окрім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила один БпЛА “Орлан-10”, а військовослужбовці однієї із бригад збили ворожий вертоліт Ка-52 ракетою ПЗРК “Стінгер”.

Нагадаємо, вчора у Чернівецькій області Повітряні Сили Збройних сил України збили ракету армії Російської Федерації.