Україна завжди буде незалежною державою, її не зламати. Питання в тому, яку ціну доведеться заплатити нашому народу за свою свободу, а Росії – за цю безглузду війну проти нас.

Катастрофічне розгортання подій у війні з Росією таки можна було б зупинити, якби світ поставився до ситуації в Україні як до своєї ситуації. Якби сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули заради припинення війни.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Рівно вісім років тому, 26 травня припинив роботу Донецький аеропорт. Досі збереглося повідомлення про це: “Увага! Із 7-ї ранку аеропорт “Донецьк” тимчасово призупиняє обслуговування рейсів. Про відновлення роботи аеропорту буде повідомлено додатково”, - нагадав Зеленський.

Він зазначив, що того дня, мабуть, ніхто взагалі не передбачав, як будуть розвиватися події на Донбасі протягом цих років. А потім – і в усій Україні після повномасштабного вторгнення. Ніхто не передбачав, наскільки і як затягнеться слово “тимчасово” в цьому оголошенні про зупинку аеропорту.

Президент України зазначив, що ЄС декілька тижнів намагається узгодити шостий пакет санкцій проти Росії. Наразі вона отримує від європейців майже по мільярду євро на день за постачання енергоресурсів.

“Звідки взялося стільки могутності в тих, хто блокує шостий пакет? Чому їм досі дозволено мати стільки могутності, зокрема й у внутрішньоєвропейських процедурах? Скільки вже тижнів світ не наважується заблокувати російську банківську систему – усі банки без винятку, щоб позбавити агресора змоги фінансувати не тільки війну проти нас, а й політику створення розколів і криз повсюди у світі”, - поставив питання президент України.

Він додав, що Україні все ще ніяк не нададут всю зброю, яка необхідна, щоб змінити характер боїв і почати рухатися швидше й більш упевнено до вигнання окупантів, включно з MLRS.

“Теперішній наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним. Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити просто на згарище. Як Волноваху, як Маріуполь. У містах і громадах ближче до кордону Росії, в Донецьку, в Луганську вони збирають усіх, кого можуть, щоб заповнити місце убитих і поранених в окупаційному контингенті. Усе це, включно з депортацією наших людей і масовими вбивствами цивільних, – очевидна політика геноциду, яку здійснює Росія”, - підкреслив Володимир Зеленський..

Президент нагадав, що 26 травня росіянами знову був обстріляний Харків. На цей час у переліку загиблих – дев'ять людей, 19 поранених, всі - мирні мешканці. Вбиті дитина (п'ять місяців) і батько. Мати в тяжкому стані. Серед поранених у Харкові також дівчинка дев'яти років.

Крім того росіяни завдали ракетних ударів по Сумщині та Донбасу, а у Запорізькій області активізувалась артилерія окупантів.

“Тиск на Росію – це буквально питання збереження життів. І кожен день зволікання, слабкості, різних суперечок чи пропозицій “умиротворити” агресора за рахунок жертви – це нові вбиті українці. І це нові загрози для всіх на нашому континенті”, - підкреслив Зеленський.

Він звернувся до парламенту й народу Латвії, подякував за допомогу, яку Україна отримала, зокрема оборонну, і за ту допомогу, яку латвійська держава й латвійський народ надають зараз. Якби у всіх у світі була така ж рішучість у захисті нашої спільної свободи, як у Латвії та інших партнерів, які не вагаються, то просто не було б усього того зла, яке російська держава наробила Україні, Європі та світу.

Також президент поспілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Поінформував про ситуацію на полі бою, про посилення активності окупантів, обговорили, як можна адекватно посилити спроможність України оборонятися й відбивати ці атаки.

Володимир Зеленський підписав новий указ про нагородження 180 військовослужбовців ЗСУ державними нагородами, з них 28 – посмертно. Загальна кількість нагороджених станом на цей день – вже 16 044.

Президент України нагадав, що зазвичай цими днями у травні в Україні відзначають останній дзвоник у школах і вітають хлопців і дівчат із початком нового етапу в житті.

Цьогоріч в Україні немає цієї нашої традиційної шкільної святковості, та й не в усіх школах України навчання в цьому році завершується саме в травні, і не всі випускники зараз на території нашої держави.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін з робочим візитом вперше відвідала Україну та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. Також вона побувала в Ірпені та Бучі.