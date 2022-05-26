"Готувати вже сьомий санкційний пакет з іще потужнішими пунктами обмежень для Росії за терор проти України. Як і Латвія, уся Європа має обмежити російську енергетичну зброю. Повністю".

Президент Володимир Зеленський звернувся до політиків і народу Латвії щодо війни в Україні та закликав посилити санкційний тиск на РФ.

У своєму виступі глава держави наголосив, що зброя, яку Україна отримала від Латвії, з перших годин повномасштабної агресії Росії почала рятувати життя українським громадянам.

"Поки багато інших вагалися, шукали відмовки, ви були серед тих, хто діяв. І продовжуєте зараз допомагати нам по максимуму. І в оборонній сфері, і підтримкою санкцій, і гуманітарною підтримкою, і надзвичайно теплим ставленням до наших громадян, які знайшли тимчасовий притулок у Латвії. Україна завжди памʼятатиме вашу допомогу", - підкреслив Зеленський.

Він також зачепив тему пропозицій деяких іноземних політиків піти на поступки Росії.

"...Зараз ми знову чуємо, що нібито треба віддати Росії те, що вона хоче... Цілком серйозно ведуться розмови про те, щоб провести якісь розмежувальні лінії по тілу суверенної держави, щоб нібито "умиротворити" агресора. І нібито потрібні поступки, поступки й знову поступки – звичайно, за рахунок держави, на яку напали, щоб агресор нібито милостиво зупинився. І це – про Україну, яка вже четвертий місяць обороняється в повномасштабній війні проти другої за потугою армії у світі", - сказав Президент.

Він наголосив, що "ми повинні абсолютно чітко й на всіх рівнях боротися за принцип "кожен народ має значення", тому "інтереси жодного з народів не можна проігнорувати, зрадити чи обміняти на щось у відносинах з тим, хто хоче поставити цей народ у залежність від себе".

Володимир Зеленський наголосив на єдності всієї Європи в боротьбі з російською агресією. Адже "в Росії відкрито говорять про те, що Україною вони не обмежаться. Їм потрібні й держави Балтії, Польща та інші країни Європи".

"Нам потрібні сила та єдність Європи, щоб Росія заплатила за цю війну – заплатила повну ціну, зокрема через санкції та конфіскацію її активів. Відчувши ці втрати, вона повинна навчитися, що війна створює найбільші проблеми передусім агресору", - наголосив Президент.

Він додав, що ЄС повинен ухвалити 6-й пакет санкцій і на цьому не обмежитися.

"Потрібно не тільки нарешті погодити шостий санкційний пакет проти Російської Федерації, включно з ембарго на нафту, нафтові суміші й нафтопродукти, а й готувати вже сьомий санкційний пакет з іще потужнішими пунктами обмежень для Росії за терор проти України. Як і Латвія, уся Європа має обмежити російську енергетичну зброю. Повністю", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, нині очільник МЗСУ Дмитро Кулеба обговорив з новою керівницею МЗС Франції санкційний тиск на РФ і надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Країни Європейського Союзу повідомили про заморожування близько 23 мільярдів євро (24,5 млрд доларів) активів російського Центрального банку.