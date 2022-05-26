За тиждень Росія здійснила понад сто ракетних та авіаударів по Україні, – Генштаб ЗСУ

У період з 19 по 26 травня окупанти здійснили 63 ракетні удари та 41 авіаційний по території України.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі "Україна" повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

"Станом на 6-ту ранку сьогодні в період з 19 травня збройними силами РФ всього було здійснено 63 ракетні удари і 41 авіаційний удар. Основними цілями противника були об’єкти транспортної інфраструктури залізничного сполучення", – сказав Громов.

Він додав, що минулої доби ракетних ударів зазнали населені пункти Соледар, Бахмут, Краматорськ, Бахмутське, Устимівка, Покровське, Лиман, Слов’янськ, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші. Авіаційних ударів зазнали Лиман, Сєвєродонецьк, Авдіївка.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр говорила про те, що загроза Києву з боку Росії лишатиметься завжди. Знищення столиці та української влади – це найшвидший шлях завоювання держави.