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Ворог застосовує до Луганщини тактику тотального знищення, – ДСНС

У громадах Луганської області палають житлові квартали.

Фото: ДСНС

Російські військові не полишають спроб захопити Сєвєродонецьк: тривають важкі бої на околицях міста, обласний центр знищують артилерією та авіацією.

Про це повідомляє ДСНС у Telegram.

"Ворог обстрілює наші території без зупину. Унаслідок обстрілів сталися значні руйнування в Сєвєродонецьку, Привіллі, Новодружеську та Гірському", – йдеться в повідомленні.

У громадах палають житлові квартали. Пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС області попри обстріли намагаються дістатися до місця пожеж.

В області продовжує роботи з виявлення та ідентифікації вибухонебезпечних предметів піротехнічний розрахунок ДСНС Луганщини. Зокрема, вчора піротехніки відпрацювали адреси в Лисичанську.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Рятувальники Луганщини надають допомогу мирним жителям: розвозять гуманітарні набори, питну та технічну воду. Протягом минулої доби рятувальники розвезли людям понад 32 тонни води.

Нагадаємо, минулої доби росіяни намагалися наблизитися до Сєвєродонецька з боку села Пудрівка і району Щедрищеве й атакували позиції Збройних сил у районі села Устинівка. Унаслідок ворожих обстрілів четверо мешканців міста загинули.

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