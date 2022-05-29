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Мер Мелітополя закликав мешканців не брати російські "паспорти" та попередив про план окупаційної мобілізації

Ворог хоче кинути мелітопольців у війну проти України як гарматне мʼясо. 

Мер Мелітополя закликав мешканців не брати російські "паспорти" та попередив про план окупаційної мобілізації
Фото: ФАКТИ

Мер тимчасово окупованого міста Мелітополь Іван Федоров закликав мешканців не брати псевдопаспорти Росії. Ці "документи" не будуть визнаватися ні Україною, ні іншими демократичними державами.

Основна причина паспортизації полягає в тому, що росіяни хочуть примусово мобілізувати мелітопольців, повідомив Федоров у Telegram.

Через брак продуктів мешканці міста вимушені брати так звану гуманітарну допомогу та гроші від окупантів та користуватися їхніми сім-картками. 

"Співробітникам бюджетної сфери не можна співпрацювати з окупантами. Український уряд продовжить фінансувати бюджетників. Співробітники інших підприємств можуть працювати без наслідків кримінальної відповідальності за колаборацію. Всю відповідальність за взаємодію з окупантами несе керівник підприємства. МДПУ і ТДАТУ (університети – ред.) залишаються українськими, їх перереєстровано на території Запоріжжя", – наголосив він.

Нагадаємо, 27 травня Запорізька ОВА попередила, що ворог планує роздавати в Мелітополі свої "паспорти". Жодних привілеїв "документи" отримувачам не дадуть. 

За даними журналістів BBC Україна, у Мелітополі розгорнулася партизанська війна. Після приходу ворожих військ у лютому мелітопольці намагалися блокувати бронетехніку та протестували. Після застосування сили проти них рух опору лише набрав обертів. 

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