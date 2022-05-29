Мер Мелітополя закликав мешканців не брати російські "паспорти" та попередив про план окупаційної мобілізації

Ворог хоче кинути мелітопольців у війну проти України як гарматне мʼясо.

Мер тимчасово окупованого міста Мелітополь Іван Федоров закликав мешканців не брати псевдопаспорти Росії. Ці "документи" не будуть визнаватися ні Україною, ні іншими демократичними державами.

Основна причина паспортизації полягає в тому, що росіяни хочуть примусово мобілізувати мелітопольців, повідомив Федоров у Telegram.

Через брак продуктів мешканці міста вимушені брати так звану гуманітарну допомогу та гроші від окупантів та користуватися їхніми сім-картками.

"Співробітникам бюджетної сфери не можна співпрацювати з окупантами. Український уряд продовжить фінансувати бюджетників. Співробітники інших підприємств можуть працювати без наслідків кримінальної відповідальності за колаборацію. Всю відповідальність за взаємодію з окупантами несе керівник підприємства. МДПУ і ТДАТУ (університети – ред.) залишаються українськими, їх перереєстровано на території Запоріжжя", – наголосив він.

Нагадаємо, 27 травня Запорізька ОВА попередила, що ворог планує роздавати в Мелітополі свої "паспорти". Жодних привілеїв "документи" отримувачам не дадуть.

За даними журналістів BBC Україна, у Мелітополі розгорнулася партизанська війна. Після приходу ворожих військ у лютому мелітопольці намагалися блокувати бронетехніку та протестували. Після застосування сили проти них рух опору лише набрав обертів.