Російські війська завдали авіаудару по кінотеатру і зруйнували багатоповерхівку в Лисичанську, у Сєвєродонецьку йде штурм

В Лисичанську за вчора загинула одна людина.

Російські війська 28 травня авіаударом зруйнували кінотеатр "Дружба" в Лисичанську. Пошкоджень зазнали 22 будинки, зокрема, російський снаряд влучив у багатоповерхівку. Дівчина загинула на місці, ще четверо людей госпіталізували.

Кількість жертв і постраждалих складно уточнювати через невипинні обстріли росіян. У Сєвєродонецьку ситуація ще важча, адже ворог веде штурм. Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

"Бої тривають і дотепер. Річницю міста жителі, які ще залишились, зустрінуть у підвалах. Крім жінки, яка вчора загинула у своєму будинку в старих районах", – написав він.

У районі Бобрового ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Однак силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки.

За вчора на фронті відбито сім атак росіян, знищено один танк та шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу "Орлан-10".

Нагадаємо, окупанти намагаються покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку. За підтримки вогню мінометів та артилерії ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Силами армійської авіації завдав авіаударів поблизу Яковлівки.