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Львівські десантники знищили взвод 104 десантно-штурмового полку з Псковської області. Фото

У російському десанті поменшало приблизно на 20 окупантів. 

Львівські десантники знищили взвод 104 десантно-штурмового полку з Псковської області. Фото
Львівські десантники знищил взвод псковських
Фото: ДШВ у Facebook

80 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ знищила взвод 104 полку з Псковської області. 

Операція була здійснена завдяки злагодженій роботі артилерійських підрозділів, повідомили на сторінці командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Йдеться про взвод 104 десантно-штурмового полку 76 десантно-штурмової дивізії Повітрянодесантних військ РФ. 

Командир артилерійського підрозділу 80 бригади зазначив, що було успішно знищено близько двадцяти російських окупантів разом з бронетехнікою, яка просувалася вперед.

Львівські десантники знищили взвод псковських
Фото: ДШУ в Facebook
Львівські десантники знищили взвод псковських

"Слід відзначити, що російська військова частина ще з 2014 року неодноразово протистояла саме львівським десантникам і несла значні втрати від захисників України", – додали в командуванні ДШВ. 

Нагадаємо, днями воїни Січеславської бригади Збройних сил України знищили російський танк разом з екіпажем.

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