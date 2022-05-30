Львівські десантники знищили взвод 104 десантно-штурмового полку з Псковської області. Фото

У російському десанті поменшало приблизно на 20 окупантів.

80 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ знищила взвод 104 полку з Псковської області.

Операція була здійснена завдяки злагодженій роботі артилерійських підрозділів, повідомили на сторінці командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Йдеться про взвод 104 десантно-штурмового полку 76 десантно-штурмової дивізії Повітрянодесантних військ РФ.

Командир артилерійського підрозділу 80 бригади зазначив, що було успішно знищено близько двадцяти російських окупантів разом з бронетехнікою, яка просувалася вперед.

Фото: ДШУ в Facebook Львівські десантники знищили взвод псковських

"Слід відзначити, що російська військова частина ще з 2014 року неодноразово протистояла саме львівським десантникам і несла значні втрати від захисників України", – додали в командуванні ДШВ.

Нагадаємо, днями воїни Січеславської бригади Збройних сил України знищили російський танк разом з екіпажем.