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СБУ зірвала спецоперацію ФСБ із дискредитації місії ОБСЄ

Російська спецслужба компрометувала співробітників місії. 

СБУ зірвала спецоперацію ФСБ із дискредитації місії ОБСЄ
Спостерігачі ОБСЄ перевіряють ситуацію поблизу лінії фронту біля с. Петрівське, Донецька обл., 09 жовтня 2019.
Фото: EPA/UPG

Служба безпеки України зірвала спецоперацію російської ФСБ, спрямовану на дискредитацію ОБСЄ.

Росіяни провели серію провокацій у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. 

”Ворог планував зробити постановочні сюжети для ЗМІ, щоб звинуватити працівників ОБСЄ в нібито шпигунстві на користь СБУ, скомпрометувати Місію та поставити під сумнів її об’єктивність”, – зазначив він.

Для збору ”доказів” окупанти вдиралися до помешкань працівників ОБСЄ та ”вибивали” з них компромат. Зокрема, у Херсоні ефесбешники представилися працівниками СБУ та під відеозапис змусили працівника моніторингової Місії ОБСЄ підписати ”угоду про негласну співпрацю”.

Ще кількох працівників місії окупанти затримали і намагалися скомпрометувати. 

”А з 16 по 23 травня співробітники фсб, погрожуючи вбивством, змусили працівників місії на камеру «свідчити» про пограбування офісу нібито українськими правоохоронцями. Хоча рашисти до того 5 разів приїздили та грабували його”, – додав Дехтяренко. 

Нагадаємо, кілька тижнів тому окупанти звинуватили ОБСЄ в "співпраці" з українською армією і пред'явили "доказ", знайдений на маріупольській Азовсталі. Крім того, в тимчасово окупованих Донецьку та Луганську окупанти затримали та помістили під варту співробітників місії. 

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