Мер Мелітополя висунув дві версії вибуху біля будинку колаборанта Балицького

Окупанти проводять зачистку у своїх лавах або працюють українські сили спротиву.

Сьогодні в центральній частині Мелітополя стався вибух. У районі вибуху розташована так звана військово-цивільна адміністрація колаборантів і будинок фейкового “губернатора” та зрадника Євгена Балицького.

Про це в Медіацентрі "Україна" сказав Іван Федоров, міський голова Мелітополя.

"Є декілька версій події. Перша – рашисти проводять зачистку колаборантів, бо вони не виконують те, що обіцяли. Друга версія – в Мелітополі, звісно, є сили супротиву, але цю версію мають коментувати саме правоохоронці. Рашисти вже заявили, що це терористичний акт з боку України", – сказав міський голова.

Він додав, що вчора жителі Мелітополя вийшли на вулиці міста з акцією протесту проти росіян. Окупанти повісили свій прапор на центральній вулиці міста, але жителі Мелітополя проти, вони підтримують Україну.

Нагадаємо, 30 травня о 7:50 пролунав потужний вибух у центрі Мелітополя. Точніше в районі ТЦ "Квартал", де розташована багатоповерхівка Балицького, а також у БК Шевченка розташована так звана військово-цивільна адміністрація окупантів. Після вибуху в Мелітополі обгородили центральну площу.