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ЗСУ вдарили по пунктах управління та посадковому майданчику ворога в Новій Каховці

Остаточні втрати противника уточнюються.

ЗСУ вдарили по пунктах управління та посадковому майданчику ворога в Новій Каховці
Фото: Вікіпедія

Збройні сили України нанесли удари по двох пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці на Херсонщині

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Остаточні втрати противника уточнюються.

“У рамках виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, забезпечено “виключення з активів” 13 рашистів, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки”, – йдеться у повідомленні.

В ОК зазначили, що противник продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі, активізує повітряну розвідку та застосовує авіаційні удари.

Нагадаємо, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що у Новій Каховці українська армія ліквідувала черговий російський склад з боєприпасами. На його думку, знову влучно по складу загарбників спрацювали HIMARS.

Раніше повідомлялось, окупанти втратили у Новій Каховці на Херсонщині понад 1000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню. Також окупанти втратили 50 машин з пальним.

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