Корабельне угруповання флоту РФ знову провело переформування

У морі перебуває три ракетні кораблі та два підводні човни ворога.

Корабельне угруповання флоту Російської Федерації знову провело переформування.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Наразі в морі перебуває три ракетні кораблі та два підводні човни.

“Разом вони несуть загрозу всій території України у 32 “Калібри”, – йдеться у повідомленні.

Додатково ворог має два великі десантні кораблі.

Нагадаємо, вчора у Військово-Морських Силах ЗС України повідомили, що на бойовому чергуванні в Чорному морі ворог утримує чотири носії оперативно-тактичних ракет "Калібр" із загальним залпом у 24 ракети. В акваторії Середземного моря – до п'яти носіїв ракет цього типу і до двох ракетних крейсерів.