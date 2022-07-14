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Окупанти намагалися бомбардувати острів Зміїний

Бомби впали в море.

Окупанти намагалися бомбардувати острів Зміїний
Фото: Анна Андрієвська

Окупанти намагалися бомбардувати острів Зміїний у Чорному морі, який визначає територіальні води України.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Бомби впали в море, біля острову.

“Ранком і вдень парою Ка-52 нанесено три удари по наших позиціях на Херсонщині. Без втрат”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Зміїний у перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого. Вони намагались схилити українських захисників, які перебували на острові, до співпраці та обіцяли їм високі зарплати. Захисники рекомендували російському військовому кораблю піти за відомою адресою. Українців взяли в полон. 

Після захоплення ворог розмістив на острові свою техніку, зокрема – ракетні комплекси. 

У червні сили оборони України почали спецоперацію зі звільнення острова. 21 червня по ньому завдали удару із застосуванням різних сил та способів ураження. Те, що окупанти гордо називали острівним гарнізоном, зазнало втрат. Росіяни позбулися зенітно-ракетного комплексу та радіолокаційної станції.

Операція зі знищення окупантів і техніки продовжувалась, і повідомлення про знищення російських "Панцирь-С1" надходили від ЗСУ регулярно. 30 червня ОК "Південь" повідомило, що росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і залишили його.

7 липня українські захисники підняли на острові національний прапор України з посланням для російських окупантів.

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