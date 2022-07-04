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Військові показали роботу HIMARS на Запорізькому напрямку

"Гарно, швидко, точно", - наголосили в Генеральному штабі ЗСУ.

Військові показали роботу HIMARS на Запорізькому напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові оприлюднили фото роботи ракетних систем HIMARS на Запорізькому напрямку.

Світлини опублікували на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

"Бойова робота HIMARS. Запорізький напрямок. Гарно, швидко, точно", - підкреслили військові.

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, США анонсували передачу Україні новітніх систем протиповітряної оборони та ще більше реактивних систем залпового вогню (HIMARS).

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, як системи залпового вогню M142 HIMARS використовують українські військові.

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