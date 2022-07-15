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Потерпілі продовжують звертатись за меддопомогою після вчорашньої ракетної атаки по Вінниці

Госпіталізовані станом на 10 ранку 82 людини. 

Потерпілі продовжують звертатись за меддопомогою після вчорашньої ракетної атаки по Вінниці
Фото: ДСНС

Станом на 10 годину 15 липня у медичних закладах Вінниці перебувало 82 поранених унаслідок учорашньої ракетної атаки Росії на центр міста.

З них четверо – діти. Про це повідомила Вінницька міська рада

"За попередньою інформацією, за медичною допомогою в заклади охорони здоров’я звернулось 183 людини. Інші постраждалі отримали амбулаторну медичну допомогу. Звернення продовжуються. Лікарі та медичний персонал роблять все можливе. У лікарнях також працюють психологи", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на зараз відомо про 23 жертви. 13 тіл поки не ідентифіковані. Ще 18 людей – зниклі безвісти. 

Нагадаємо, учора вранці Росія випустила ракети "Калібр" по цивільній інфраструктурі Вінниці. Відбулося влучання і житлові будинки, офісні будівлі, на стоянці загорілись авто. Ракети були випущені з акваторії Чорного моря біля Криму. 

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