Потерпілі продовжують звертатись за меддопомогою після вчорашньої ракетної атаки по Вінниці

Станом на 10 годину 15 липня у медичних закладах Вінниці перебувало 82 поранених унаслідок учорашньої ракетної атаки Росії на центр міста.

З них четверо – діти. Про це повідомила Вінницька міська рада.

"За попередньою інформацією, за медичною допомогою в заклади охорони здоров’я звернулось 183 людини. Інші постраждалі отримали амбулаторну медичну допомогу. Звернення продовжуються. Лікарі та медичний персонал роблять все можливе. У лікарнях також працюють психологи", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на зараз відомо про 23 жертви. 13 тіл поки не ідентифіковані. Ще 18 людей – зниклі безвісти.

Нагадаємо, учора вранці Росія випустила ракети "Калібр" по цивільній інфраструктурі Вінниці. Відбулося влучання і житлові будинки, офісні будівлі, на стоянці загорілись авто. Ракети були випущені з акваторії Чорного моря біля Криму.